Ana Sayfa | SÄ°YASET 03/04/2017 13:33

KadÄ±nlar benim malÄ±m diyen AÄŸaoÄŸlu'na CHP'li vekil dava aÃ§tÄ±

Manisa Milletvekili Dr. Tur YÄ±ldÄ±z BiÃ§er

BBC iÃ§in hazÄ±rlanan belgeselde Ali AÄŸaoÄŸlu'nun kadÄ±nlar iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zlere CHP'li vekil Dr. Tur YÄ±ldÄ±z BiÃ§er tepki gÃ¶sterdi

Simon Reeve tarafÄ±ndan BBC için hazÄ±rlanan belgeselin 27 Mart'ta yayÄ±nlanan ve Ali AÄŸaoÄŸlu'na yer verilen ilk bölümünde, AÄŸaoÄŸlu'nun, kÄ±z arkadaÅŸlarÄ±yla ilgili kullandÄ±ÄŸÄ± ifadelere CHP'den tepki geldi.  Belgeselde yatak odasÄ±ndaki kadÄ±n çanta ve ayakkabÄ±larÄ±nÄ± "KÄ±zlar daÄŸÄ±tÄ±yor" diyerek gösteren AÄŸaoÄŸlu, Reeve'in "Bunlar sizin deÄŸil mi" sorusuna, "Yok ama onlarÄ± kullananlar benim malÄ±m" demiÅŸti. AÄŸaoÄŸlu'na tepki gösteren Biçer, "Bir kadÄ±n milletvekili olarak bu görgüsüzlüÄŸe sessiz kalÄ±nmasÄ±na da ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yorum. AÄŸaoÄŸlu kendisini ne zannediyor ki kadÄ±nlar için 'mal' ifadesini kullanabiliyor. AÄŸaoÄŸlu'nun Türkiye'yi temsilinden utanç duyuyorum. Ahlaktan amade müteahhit manzarasÄ±nÄ± seyrediyoruz. Ä°nsanlÄ±ktan çalmanÄ±n anlamÄ± yok. Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n, ahlakÄ±n parayla pulla satÄ±n alÄ±nabilecek bir ÅŸeyin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±k örneÄŸini görüyoruz" dedi.

"KOSKOCA ÜLKEDE KÄ°MSE YOKMUÅž GÄ°BÄ°"

Biçer, "Koskoca ülkede kimse yokmuÅŸ gibi müteahhit Ali AÄŸaoÄŸlu'na yer verilmiÅŸ. Ä°stanbul'un geliÅŸtiÄŸine dikkat çekmeye çalÄ±ÅŸan ve her defasÄ±nda geliÅŸimin sadece binalarla ilgili bir ÅŸey olduÄŸunu zanneden AÄŸaoÄŸlu bu ülkenin utancÄ±dÄ±r. Bu adam daha önce de yine kadÄ±nlara yönelik 'Gecelik iliÅŸkilerden hoÅŸlansam Ä°stanbul'da kadÄ±n kalmazdÄ±' söylemlerinde de bulunmuÅŸtu. ParanÄ±n ve görgüsüzlüÄŸün verdiÄŸi ÅŸuursuzlukla hala konuÅŸmaya devam eden, Kuveyt Kraliçesiyle ilgili sarf ettiÄŸi sözleriyle de Türkiye'nin itibarÄ±nÄ± zedeleyen AÄŸaoÄŸlu, bizi dünyaya rezil etme konusunda özenli bir uÄŸraÅŸ içerisinde. BBC'nin Türkiye belgeselinde muhabirleri yalÄ±sÄ±nda aÄŸÄ±rlayarak kelimenin tam anlamÄ±yla görgüsüzlüÄŸün ve cinsiyetçiliÄŸin dibine vuruyor" ifadelerini kullandÄ±.

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