CHP'li HÃ¼snÃ¼ Bozkurt hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

CHP Konya Milletvekili HÃ¼snÃ¼ Bozkurt hakkÄ±nda, referandum Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± bazÄ± aÃ§Ä±klamalar nedeniyle soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt hakkÄ±nda, 16 Nisan'da yapÄ±lacak referanduma iliÅŸkin, bir televizyon programÄ±ndaki açÄ±klamalarÄ± nedeniyle "halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik" suçundan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Yüksel Kocaman, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, bir televizyon kanalÄ±nda yayÄ±nlanan "Halk ArenasÄ±" programÄ±nda konuÅŸan Bozkurt hakkÄ±nda, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesinde düzenlenen "halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik" suçundan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Kocaman, Bozkurt'un, televizyon programÄ±nda, "Diyelim ki 'Evet' çÄ±ktÄ±, kimse heveslenmesin. Biz yine Samsun'dan baÅŸlarÄ±z, Amasya'ya gideriz, Sivas'a gideriz, Ankara'ya geliriz. Buradan Ä°nönü'ye, Sakarya'ya, DumlupÄ±nar'a... Ulan sizi Ä°zmir'e kadar kovalamazsak anamÄ±zdan emdiÄŸimiz süt helal olmasÄ±n. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine Ä°zmir'den denize dökeriz." ÅŸeklindeki sözleri nedeniyle soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.