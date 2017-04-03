CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu darbe giriÅŸiminden Ã¶nce haberleri vardÄ± dedi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, iktidardaki Adalet ve KalkÄ±nma Partisi (AKP) içinde de 120-180 civarÄ±nda Bylock kullanan milletvekili olduÄŸunu öne sürdü.

Ä°stanbul'da bir grup gazeteci ile düzenlediÄŸi sohbet toplantÄ±sÄ±nda sorularÄ± yanÄ±tlayan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, referandum sürecine iliÅŸkin görüÅŸleri ile 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin iddialarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

16 Nisan'daki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumundan "Evet" veya "HayÄ±r" çÄ±kmasÄ± durumunda erken seçim bekleyip beklenmediÄŸinin sorulmasÄ± üzerine KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bir erken seçim ihtimali çok zor" dedi.

Ancak CHP lideri daha sonra sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Ama bu sorunun karÅŸÄ± bir sorusu var. EÄŸer iktidar kanadÄ±nÄ±n içinde 120-180 civarÄ±nda bir FETÖcü varsa bunlarÄ±n elimine edilmesi için bir erken seçim düÅŸünülebilir. Bu sayÄ± üç aÅŸaÄŸÄ± beÅŸ yukarÄ± bilinen bir sayÄ±. ByLock listelerinin açÄ±klanmamasÄ±nÄ±n gerekçesi de bu. 120-180 arasÄ±nda, bazen 150, ByLockçu olduÄŸu söyleniyor. BunlarÄ±n parlamentodan temizlenmesi için bir erken seçim kararÄ± alÄ±nabilir."

'Hükümet ByLockçularÄ±n listesini açÄ±klasÄ±n'

"ByLockçularÄ±n bütün listesi hükümetin elinde" diyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "SavcÄ±lÄ±klardan bu listelerden seçilerek gönderiliyor. Bylock kullananlar suçluysa, suçlularÄ± gizlemek baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na ikinci bir suçtur" dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu aynÄ± zamanda BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± eleÅŸtirerek, "Listeyi gizliyorsanÄ±z gerçek anlamda baÅŸbakan deÄŸilsiniz. Listeyi gizliyorsanÄ±z gerçek anlamda FETÖ ile mücadele etmiyorsunuz, listeyi gizliyorsanÄ±z kontrollü darbe kavramÄ±nÄ± güçlendiriyorsunuz" diye konuÅŸtu.

'Adil Öksüz'ün GPS cihazÄ±nÄ± hangi devlet kurumu ithal etti?'

Darbe giriÅŸiminin önde gelen ÅŸüphelilerinden Adil Öksüz isminin kendilerini tarafÄ±ndan gündeme getirildiÄŸini söyleyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Adil Öksüz'ün elindeki GPS cihazÄ± hangi kurum, hangi devlet kurumu tarafÄ±ndan Türkiye'ye ithal edilmiÅŸtir?" diye sordu.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, referandum ile ilgili sorular üzerine, kaygÄ±larÄ± nedeniyle "HayÄ±r" oyu vereceÄŸini açÄ±kça söylemeyen bir kitle olduÄŸunu söyleyerek, "Benim ÅŸahsi görüÅŸüm, alandan edindiÄŸim izlenim, ciddi bir 'HayÄ±r'cÄ± kitle var. Bunlar 'Evet' diyorlar ama gerçekte evet deÄŸil oylarÄ±. OylarÄ± farklÄ± ama ortamÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± baskÄ± havasÄ± sonucu gerçek iradelerini beyan edemiyorlar" ifadelerini kullandÄ±.

AKP'nin "demokratik parlamenter sistemi yok etmek için 15 Temmuz darbe giriÅŸimini fÄ±rsat bildiÄŸini" söyleyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, parlamentonun bu sistemde daha güçlü olacaÄŸÄ± yönünde görüÅŸ bildirenleri de eleÅŸtirdi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Yetkisi alÄ±nan bir parlamento nasÄ±l güçlü oluyor ben merak ediyorum. Efendim sayÄ±yÄ± 600'e çÄ±karÄ±yoruz. E daha güçlü kÄ±lÄ±n, 1000'e çÄ±karÄ±n milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±. Daha da güçlü olsun. 5000'e çÄ±karÄ±n dünyanÄ±n en güçlü parlamentosu olsun öyleyse" dedi.

KararsÄ±zlar ve sandÄ±ÄŸa gitmeyecekler için kampanya

YapÄ±lan bir ankete göre sandÄ±ÄŸa gitmeyecek seçmenin yüzde 29'unun Hürriyet, yüzde 25'inin Sözcü gazetesi okuduÄŸunu belirten KÄ±lÄ±çdaoÄŸlu, kararsÄ±zlar ve sandÄ±ÄŸa gitmeyecek seçmenler için özel bir kampanya yapacaklarÄ±nÄ± söyledi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sandÄ±ÄŸa giderse "HayÄ±r" diyeceÄŸini söyleyen seçmenin sandÄ±ÄŸa gitmeme eÄŸiliminde olduÄŸunu vurgulayarak, "ÖÄŸrenilmiÅŸ çaresizlik var. Bunu deÄŸiÅŸtirmemiz lazÄ±m. Bir seçim olsa bu kadar üzerinde durmayÄ±z. Ä°stediÄŸim parti yok diyebilir vatandaÅŸ. Ama referandum bir ülkenin geleceÄŸi ile ilgili bir karar süreci demektir. Hepimizin, görüÅŸü ne olursa olsun oy kullanmasÄ± lazÄ±m. Bunun üzerinde duruyoruz" diye konuÅŸtu.

Kaynak: BBC Türkçe