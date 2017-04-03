Ana Sayfa | SÄ°YASET 03/04/2017 18:05

CHP'li vekiller evet standÄ±nÄ± ziyaret etti

GÃ¼rsel Tekin

Referandum Ã¶ncesi Ã§alÄ±ÅŸmalara hÄ±z kesmeden devam eden CHP'liler ÃœskÃ¼dar'da kurulan 'Evet' standÄ±nÄ± ziyaret etti

CHP Ä°stanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in iletiÅŸim ofisinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Üsküdar'a giden CHP'li milletvekilleri Gürsel Tekin, Enis BerberoÄŸlu ve Mahmut Tanal, burada esnaf ziyaretlerinde bulundu.

VatandaÅŸlara, referandumda neden "hayÄ±r" diyeceklerini anlatan CHP'li milletvekilleri, daha sonra AK Parti'nin "evet" çadÄ±rÄ±nÄ± ziyaret ederek, buradaki görevlilerle sohbet etti.

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