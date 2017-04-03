CHP'li vekil Bozkurt'un sÃ¶zlerine ErdoÄŸan'dan yanÄ±t Sen gerizekalÄ± mÄ±sÄ±n

CHP milletvekili HÃ¼snÃ¼ Bozkurt'un referandumda evet diyenler hakkÄ±ndaki sÃ¶ylemlerine karÅŸÄ±lÄ±k CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan yanÄ±t geldi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Trabzon'daki toplu açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde konuÅŸtu. CHP Konya milletvekili Hüsnü Bozkurt'un katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda söylediÄŸi "Referandumda 'evet' diyenleri Ä°zmir'e kadar sürüp denize dökeceÄŸiz" sözlerine cevap veren ErdoÄŸan ÅŸöyle konuÅŸtu: "CHPliler sadece 'hayÄ±r' demekle kalmÄ±yor. CHP'ye gönül verenleri kastetmiyorum. Tepesindekileri kast ediyorum. Bunlar sadece yalan söylemekle kalmÄ±yor, iÅŸi çok çirkin yerlere götürüyorlar. Ä°ÅŸte bir CHP milletvekili çÄ±kmÄ±ÅŸ, mikrofonun baÅŸÄ±na, ne diyor biliyor musunuz? "EÄŸer 16 Nisan'da 'evet' çÄ±karsa, biz bunlarÄ± Ä°zmir'e kadar kovalayÄ±p denize dökeceÄŸiz" diyor. Bunu söyleyen de Konya milletvekili. Ya sen gerizekalÄ± mÄ±sÄ±n? Sen kiminle aÅŸÄ±k atÄ±yorsun ya. Genel BaÅŸkanlarÄ± da aÅŸaÄŸÄ± kalÄ±r mÄ±, o da çÄ±kmÄ±ÅŸ 15 Temmuz'a "kontrollü darbe" diyor. Ey KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu sende zerre kadar dürüstlük varsa, madem elinde belgeler var. ÇÄ±k bunlarÄ± açÄ±kla."