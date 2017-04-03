CHP liderinin darbe giriÅŸimi aÃ§Ä±klamasÄ±na ErdoÄŸan'dan jet yanÄ±t

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CHP liderinin 15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±na cevap verdi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun hükümete atfen yaptÄ±ÄŸÄ± "Darbeden önceden bilgileri var" açÄ±klamasÄ±nÄ± eleÅŸtiren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Elinde dosyalar varmÄ±ÅŸ. 16 Nisan'dan sonra sana bir faydasÄ± olmaz, ÅŸimdi açÄ±kla" dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "kontrollü darbe giriÅŸimi" ifadesinin "darbeden önce, darbeden haberdar olmak" anlamÄ±na geldiÄŸini belirtmiÅŸti.

Rize'de bir toplu açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na ÅŸöyle yanÄ±t verdi.

"Genel BaÅŸkanlarÄ± da 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyecek; elinde dosyalar varmÄ±ÅŸ. Varsa dosya açÄ±kla, 16 Nisan'dan sonra sana bir faydasÄ± olmaz, ÅŸimdi açÄ±kla. Ama iÅŸi gücü yalan. Ama senin de mumun yatsÄ±ya kadar yanacak. SandÄ±k demek bunlar için kabus. KaçÄ±ÅŸ yok, bu kabusu yaÅŸayacaklar. OnlarÄ±n kabusu, benim milletimin bayramÄ±dÄ±r."

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun ifadelerini "hakaret" olarak niteledi.

"Kontrollü darbe giriÅŸimi ne demek? Bu ÅŸehitlerimize karÅŸÄ± hakaret deÄŸil mi, onlarÄ±n yakÄ±nlarÄ±nÄ± incitmek deÄŸil mi, gazilerimize karÅŸÄ± yapÄ±lan hadsizlik deÄŸil mi? Ne demek kontrollü darbe?

"Yani 'Bu darbeyi birileri özel olarak kurguladÄ±, uçaklar bombaladÄ±, aÄŸÄ±r silahlar, tanklar, tüfekler çÄ±ktÄ± milletin üzerine ateÅŸ etti, bunu da birileri yaptÄ±.' Böyle bir iddiayÄ± ortaya koyan bunu ispatla mükelleftir. Bu millete kimse hakaret edemez."

YÄ±ldÄ±rÄ±m KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun "hiç yeri zamanÄ± olmayan bir konuyu gündeme getirdiÄŸini" belirterek, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Adamlara, niye önceden biliyordun da bu kadar yanlÄ±ÅŸ saatte yaptÄ±rdÄ±n. Åžu kepazeliÄŸe bak. Türkiye uçurumun kenarÄ±ndan dönmüÅŸ, 15 Temmuz acaba darbe miydi deÄŸil miydi? Bu Türkiye'nin ana muhalefet partisinin baÅŸkanÄ±. SÄ±radan biri deÄŸil. YazÄ±klar olsun, baÅŸka bir ÅŸey demeyeceÄŸim."

Kaynak: BBC Türkçe