Ana Sayfa | SÄ°YASET 03/04/2017 21:27

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Rusya Federasyonu BaÅŸkanÄ±'na taziye telefonu

baÅŸbakan binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Rusya'nÄ±n St. Petersburg kentinde gerÃ§ekleÅŸen eÅŸ zamanlÄ± yapÄ±lan iki bomba saldÄ±rÄ±sÄ± Ã¼zerine Rusya Federasyonu BaÅŸbakanÄ± Dimitri Medvedev'i arayarak taziyede bulundu.

Rusya'nÄ±n St. Petersburg kentinde 2 metro istasyonunda 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 50 kiÅŸi yaralandÄ±ÄŸÄ±terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Rusya Federasyonu BaÅŸbakanÄ± Dimitri Medvedev'i aradÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, Rusya'nÄ±n St. Petersburg metrosunda meydana gelen terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybedenler için baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve yaralÄ±lar için acil ÅŸifalar dileklerini iletti. BaÅŸbakanlÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamada, "BaÅŸbakanÄ±mÄ±z SayÄ±n Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Rusya Federasyonu BaÅŸbakanÄ± SayÄ±n Dimitri Medvedev'e, bugün Rusya'nÄ±n St. Petersburg metrosunda meydana gelen terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybedenler için baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve yaralÄ±lar için acil ÅŸifalar dileklerini iletmiÅŸtir" denildi

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