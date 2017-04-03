Ana Sayfa | SÄ°YASET 03/04/2017 21:31

ABD BaÅŸkanÄ± Trump darbeciye Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±

trump

MÄ±sÄ±r'Ä±n darbeci lideri AbdÃ¼lfettah Sisi iÃ§in 'Ã‡ok zor koÅŸullar altÄ±nda harika iÅŸler yaptÄ±" diyen ABD BaÅŸkanÄ± Trump, darbeciyi Ã¶ve Ã¶ve bitiremedi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, MÄ±sÄ±r Devlet BaÅŸkanÄ± darbeci Abdülfettah Sisi ile Beyaz Saray'da görüÅŸtü. Trump, görüÅŸmenin ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na Sisi'den övgüyle söz etti.Sisi ile seçim kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisine çok yakÄ±n olduÄŸunu belirten Trump, Beyaz Saray"daki görüÅŸmenin iki tarafÄ±n da beklediÄŸinden daha uzun sürdüÄŸünü söyledi. Birçok konuda Sisi ile görüÅŸ birliÄŸinde olduklarÄ±nÄ± belirten Trump, 'Herhangi bir kuÅŸku varsa' herkesin bilmesini istiyorum ki El Sisi, çok zor koÅŸullar altÄ±nda harika iÅŸler yaptÄ±. Biz MÄ±sÄ±r'Ä±n ve MÄ±sÄ±r halkÄ±nÄ±n arkasÄ±ndayÄ±z' dedi.MÄ±sÄ±r ile olan askeri iÅŸbirliÄŸini de en üst düzeye çÄ±karacaklarÄ±nÄ± söyleyen Trump' açÄ±klamasÄ± sÄ±rasÄ±nda Sisi'ye dönerek, 'Burada artÄ±k büyük bir müttefikiniz var' dedi.

 

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