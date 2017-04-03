Ana Sayfa | SÄ°YASET 03/04/2017 21:43

KerkÃ¼k'te KÃ¼rt bayraÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶ndere Ã§ekilmesine Ä°ran'dan sert tepki

irandan tepki

Irak'Ä±n KerkÃ¼k'te milli bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±na aynÄ± zamanda KÃ¼rt bayraÄŸÄ± asmasÄ±na karÅŸÄ± Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Behram KasÄ±mi tepki gÃ¶sterdi

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Behram KasÄ±mi imzasÄ±yla bakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Irak bayraÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda her hangi bir baÅŸka bayraÄŸÄ±n Kerkük'te göndere çekilmesi, Irak anayasasÄ±na aykÄ±rÄ± olup, gerginlik yaratacak bir harekettir" ifadelerine yer verildi. AçÄ±klamada, "DEAÅž terör örgütüyle mücadele, Irak devleti ve halkÄ±nÄ±n en önemli meselesidir. IraklÄ± bazÄ± taraflarÄ±n Kerkük'te yaptÄ±ÄŸÄ± hareket, Irak devleti ve halkÄ±nÄ±n enerjisinin bir bölümünü terörle mücadele yerine iç siyasi çekiÅŸmelere yönelmesine neden olacaÄŸÄ±ndan dolayÄ± da kaygÄ± vericidir" denildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
trump

ABD BaÅŸkanÄ± Trump darbeciye Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±

MÄ±sÄ±r'Ä±n darbeci lideri AbdÃ¼lfettah Sisi iÃ§in 'Ã‡ok zor koÅŸullar altÄ±nda harika iÅŸler yaptÄ±" diyen ABD BaÅŸkanÄ± Trump, darbeciyi Ã¶ve Ã¶ve bitiremedi

baÅŸbakan binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Rusya Federasyonu BaÅŸkanÄ±'na taziye telefonu

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Rusya'nÄ±n St. Petersburg kentinde gerÃ§ekleÅŸen eÅŸ zamanlÄ± yapÄ±lan iki bomba saldÄ±rÄ±sÄ± Ã¼zerine Rusya Federasyonu BaÅŸbakanÄ± Dimitri Medvedev'i arayarak taziyede bulundu.

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

CHP liderinin darbe giriÅŸimi aÃ§Ä±klamasÄ±na ErdoÄŸan'dan jet yanÄ±t

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CHP liderinin 15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±na cevap verdi