KerkÃ¼k'te KÃ¼rt bayraÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶ndere Ã§ekilmesine Ä°ran'dan sert tepki

Irak'Ä±n KerkÃ¼k'te milli bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±na aynÄ± zamanda KÃ¼rt bayraÄŸÄ± asmasÄ±na karÅŸÄ± Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Behram KasÄ±mi tepki gÃ¶sterdi

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Behram KasÄ±mi imzasÄ±yla bakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Irak bayraÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda her hangi bir baÅŸka bayraÄŸÄ±n Kerkük'te göndere çekilmesi, Irak anayasasÄ±na aykÄ±rÄ± olup, gerginlik yaratacak bir harekettir" ifadelerine yer verildi. AçÄ±klamada, "DEAÅž terör örgütüyle mücadele, Irak devleti ve halkÄ±nÄ±n en önemli meselesidir. IraklÄ± bazÄ± taraflarÄ±n Kerkük'te yaptÄ±ÄŸÄ± hareket, Irak devleti ve halkÄ±nÄ±n enerjisinin bir bölümünü terörle mücadele yerine iç siyasi çekiÅŸmelere yönelmesine neden olacaÄŸÄ±ndan dolayÄ± da kaygÄ± vericidir" denildi.