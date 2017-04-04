MHP lideri BahÃ§eli Alparslan TÃ¼rkeÅŸ yaÅŸasaydÄ± bÃ¶yle yapardÄ±

MHP'nin kurucusu merhum Alparslan TÃ¼rkeÅŸ'in 20. Ã¶lÃ¼m yÄ±lÄ± nedeniyle mezarlÄ±ÄŸÄ±na giderek referandumla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, partisinin Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± Alparslan TürkeÅŸ'in vefatÄ±nÄ±n 20'nci yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Ankara BeÅŸtepe'deki anÄ±t mezarÄ±nda düzenlenen anma töreninde konuÅŸtu. Bahçeli ÅŸöyle konuÅŸtu: "Merhum TürkeÅŸ bey yaÅŸamÄ±ÅŸ olsaydÄ± aynÄ±sÄ±yla böyle yapardÄ±. MHP bitecek diyenlerin asÄ±l kendileri bitmiÅŸtir. MHP artÄ±k olmayacak dedikodusu yayanlarÄ±n kendileri ve çevreleri yanÄ±p kül olmuÅŸtur. Ä°çimize fitne aÅŸÄ±layanlar sadece MHP'nin deÄŸil, Türkiye'nin düÅŸmanÄ±dÄ±r. Hiçbir hayÄ±rsÄ±z mihrak, bu büyük dava insanÄ±nÄ±n istiklal aÅŸkÄ±na set çekememiÅŸtir. Ülkücüler her zaman, ipeÄŸe sarÄ±lmÄ±ÅŸ çelik olarak tanÄ±ndÄ±. Vatan tehlikedeyse, ülkücüler sessiz kalamazdÄ±. Pes etmedik ve her mücadelemizden zaferle çÄ±ktÄ±k. Åžehitlerimizin hatÄ±ralarÄ±na leke sürmedik. Merhum TürkeÅŸ Bey'in vatan ve millet üzerine ettiÄŸi yeminlere halel getirmedik. Devlet tehlikedeyken bir köÅŸede çekilip bekleyemezdik. SÄ±rf bu yüzden hedef alÄ±ndÄ±k. Merhum TürkeÅŸ ÅŸöyle diyordu: "Birlik olan yerde kutsiyet vardÄ±r. Tüm teÅŸkilatlarÄ±mÄ±zda, el birliÄŸi, gönül birliÄŸi istiyorum. BirliÄŸe bozucu, ikiliÄŸe yol açan hiçbir davranÄ±ÅŸÄ± kabul edemem." Biz de birliÄŸi bozanlarÄ± istemiyoruz. O yaÅŸasaydÄ±, aynÄ± tepkiyi gösterirdi, o aramÄ±zda olsaydÄ± tereddütsüz tartÄ±ÅŸmasÄ±z aynÄ± tepkiyi gösterirdi."