Ana Sayfa | SÄ°YASET 04/04/2017 14:32

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Putin'e taziye mesajÄ±

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, St. Petersburg metrosundaki patlamaya iliÅŸkin Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'e dÃ¼n bir taziye mesajÄ± gÃ¶nderdi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre ErdoÄŸan mesajÄ±nda, Putin'in de ÅŸehirde bulunduÄŸu sÄ±rada St. Petersburg metrosunda meydana gelen saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ve çok sayÄ±da yaralÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu üzüntüyle öÄŸrendiÄŸini belirtti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu hain terör saldÄ±rÄ±sÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Türkiye'nin Rusya'nÄ±n yanÄ±nda olduÄŸunu, yÄ±llardÄ±r terörle mücadele eden ülkemizin acÄ±nÄ±zÄ± en iyi ÅŸekilde anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmek isterim. Bu korkunç saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yoruz. Zat-Ä± Devletlerinin ÅŸahsÄ±nda, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin aileleri ve yakÄ±nlarÄ± ile dost Rusya halkÄ±na en samimi taziyelerimi iletiyor, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar temenni ediyorum." 

"Ä°nsanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± saldÄ±rÄ±lar kabul edilemez"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Putin'le yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmesinde bu sabah Ä°dlib'de sivillere yönelik kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na da deÄŸinerek, bu tür insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu belirtti. Terörle mücadelede iÅŸbirliÄŸini daha da güçlendirmenin önemine iÅŸaret eden iki lider, Suriye'de kÄ±rÄ±lgan ateÅŸkesin sürmesi için ortak çaba harcamanÄ±n gerekliliÄŸini de vurguladÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Alparslan TÃ¼rkeÅŸ

Alparslan TÃ¼rkeÅŸ vefatÄ±nÄ±n 20. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±

MHP'nin Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± Alparslan TÃ¼rkeÅŸ vefatÄ±nÄ±n 20. yÄ±lÄ± nedeniyle BeÅŸtepe'deki anÄ±t mezarÄ±nda anÄ±ldÄ±

MHP lideri BahÃ§eli

MHP lideri BahÃ§eli Alparslan TÃ¼rkeÅŸ yaÅŸasaydÄ± bÃ¶yle yapardÄ±

MHP'nin kurucusu merhum Alparslan TÃ¼rkeÅŸ'in 20. Ã¶lÃ¼m yÄ±lÄ± nedeniyle mezarlÄ±ÄŸÄ±na giderek referandumla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu

CHP'li KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP'li KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu bakÄ±n hangi ÅŸarkÄ±yÄ± seÃ§imlerde kullanmak istemiÅŸ

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partinin seÃ§im ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± 'Baba bir masal anlat bana" olarak belirlediklerini ancak bestecisi Cengiz Onural'Ä±n buna izin vermediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±