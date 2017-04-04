CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Putin'e taziye mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, St. Petersburg metrosundaki patlamaya iliÅŸkin Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'e dÃ¼n bir taziye mesajÄ± gÃ¶nderdi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre ErdoÄŸan mesajÄ±nda, Putin'in de ÅŸehirde bulunduÄŸu sÄ±rada St. Petersburg metrosunda meydana gelen saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ve çok sayÄ±da yaralÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu üzüntüyle öÄŸrendiÄŸini belirtti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu hain terör saldÄ±rÄ±sÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Türkiye'nin Rusya'nÄ±n yanÄ±nda olduÄŸunu, yÄ±llardÄ±r terörle mücadele eden ülkemizin acÄ±nÄ±zÄ± en iyi ÅŸekilde anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmek isterim. Bu korkunç saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yoruz. Zat-Ä± Devletlerinin ÅŸahsÄ±nda, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin aileleri ve yakÄ±nlarÄ± ile dost Rusya halkÄ±na en samimi taziyelerimi iletiyor, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar temenni ediyorum."

"Ä°nsanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± saldÄ±rÄ±lar kabul edilemez"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Putin'le yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmesinde bu sabah Ä°dlib'de sivillere yönelik kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na da deÄŸinerek, bu tür insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu belirtti. Terörle mücadelede iÅŸbirliÄŸini daha da güçlendirmenin önemine iÅŸaret eden iki lider, Suriye'de kÄ±rÄ±lgan ateÅŸkesin sürmesi için ortak çaba harcamanÄ±n gerekliliÄŸini de vurguladÄ±.