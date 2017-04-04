Alparslan TÃ¼rkeÅŸ vefatÄ±nÄ±n 20. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±

MHP'nin Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± Alparslan TÃ¼rkeÅŸ vefatÄ±nÄ±n 20. yÄ±lÄ± nedeniyle BeÅŸtepe'deki anÄ±t mezarÄ±nda anÄ±ldÄ±

Kur'an-Ä± Kerim okunmasÄ±yla baÅŸlayan anma törenine, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin yanÄ± sÄ±ra MHP Genel BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ± Celal Adan, Ruhsar Demirel, Mehmet Günal, MHP Genel Sekreteri Ä°smet Büyükataman, bazÄ± milletvekilleri ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.Bahçeli, TürkeÅŸ'in mezarÄ±na, doÄŸum yeri olan Kayseri'nin PÄ±narbaÅŸÄ± ilçesi KöÅŸkerli köyünden getirilen topraÄŸÄ± serpti, kÄ±rmÄ±zÄ±-beyaz karanfiller bÄ±raktÄ± ve mezara su döktü.

Bahçeli törende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TürkeÅŸ'in, devlet ve siyaset hayatÄ±nÄ±n mümtaz ve müstesna bir yüzü, zamanÄ±nÄ±n kabuklarÄ±nÄ± kÄ±ran, çaÄŸÄ±na damga vuran, Türk-Ä°slam ülküsünü bayraklaÅŸtÄ±ran inanmÄ±ÅŸ bir dava insanÄ± olduÄŸunu söyledi.TürkeÅŸ'in bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± eÅŸsiz emanetleri koruma ve zafere ulaÅŸtÄ±rma mücadelesinin azimle süreceÄŸini belirten Bahçeli, üstlenilen emanetlerin kutlu olduÄŸunu dile getirdi.

Bahçeli, üstlerindeki sorumluluÄŸun aÄŸÄ±r ve tarihi olduÄŸunu kaydederek, "Ülkü ÅŸehitlerimizin anÄ±larÄ±, yarÄ±m kalan hayalleri bizimledir. TaÅŸ duvarlarÄ± medreseye çeviren, her biri gururumuz olan Yusufiyeli arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n hedefleri irademizdir." dedi.

KarÅŸÄ±larÄ±na çÄ±karÄ±lan engelleri birer birer aÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve aÅŸmaya devam edeceklerini, tuzaklarÄ± kÄ±rÄ±p, kötürüm bakÄ±ÅŸ ve yaklaÅŸÄ±mlarÄ± reddettiklerini vurgulayan Bahçeli, ÅŸöyle devam etti:

"48 yÄ±llÄ±k siyasetimizin hakkÄ±nÄ±, hukukunu ve haysiyetini savunuyoruz. Bizi durdurmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar, tÄ±pkÄ± dün olduÄŸu gibi. Önümüze duvarlar örüyorlar, tÄ±pkÄ± geçmiÅŸte yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gibi. Nifak ve namertlikle saflarÄ±mÄ±zÄ± daÄŸÄ±tmaya, safiyane duygularÄ±mÄ±zÄ± istismar etmeye çabalÄ±yorlar, aynen mazide görüldüÄŸü gibi. Ancak yine baÅŸaramayacaklar, yine yapamayacaklar. Güvence milliyetçi-ülkücü harekettir.

FÄ±rsatçÄ±larÄ±n, kriptolarÄ±n, kiÅŸilik bozulmasÄ±na, ideolojik baÅŸkalaÅŸmaya uÄŸramÄ±ÅŸ gafillerin elbette hevesleri kursaklarÄ±nda kalacaktÄ±r. Biz bu ülke için yemin ettik. Biz bu vatan ve millet üzerine yemin içtik. Asla vazgeçmeyeceÄŸiz. Asla dönmeyeceÄŸiz. Asla gerilemeyeceÄŸiz. Merhum TürkeÅŸ Bey yaÅŸamÄ±ÅŸ olsaydÄ± aynÄ±sÄ±yla bunu yapardÄ±. Nitekim bizlere anlatÄ±p öÄŸrettiÄŸi buydu. Gösterip uyguladÄ±ÄŸÄ± da böyleydi."raman diye yazdÄ±rmÄ±ÅŸ milliyetçi ülkücü hareketiz."