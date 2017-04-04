ErdoÄŸan'dan KerkÃ¼k'te alÄ±nan referandum kararÄ±na sert tepki

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan KerkÃ¼k'te yaÅŸanan bayrak krizinin ardÄ±ndan referandum kararÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na tepki gÃ¶stererek, "Irak BÃ¶lgesel KÃ¼rt YÃ¶netimine sesleniyorum; bu yanlÄ±ÅŸtan bir an Ã¶nce dÃ¶nÃ¼n." dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kerkük'te referandum kararÄ±na alÄ±nmasÄ±na tepki gösterdi. ErdoÄŸan, "Kerkük'te milli bayrak dÄ±ÅŸÄ±nda ikinci bir bayraÄŸÄ±n asÄ±lmasÄ±nÄ± kesinlikle yanlÄ±ÅŸ buluyorum. O bayraÄŸÄ±n sahipleri ÅŸunu bilsinler ki bölücülük yapÄ±yorlar. Irak Bölgesel Kürt Yönetimine sesleniyorum; bu yanlÄ±ÅŸtan bir an önce dönün." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

MERHUM TÜRKEÅž'Ä° RAHMETLE YADEDÄ°YOR SAYGILARIMI SUNUYORUM

Terörle mücadelede ve Suriye'deki operasyonlarÄ±mÄ±zda Zonguldak 15 ÅŸehit verdi. Buradan tüm ÅŸehitlerimize bir kez daha Mevla'dan rahmet yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. Bugün büyük devlet ve siyaset adamÄ± MHP'nin kurucu genel baÅŸkanÄ± Alparslan TürkeÅŸ'in 20. ölüm yÄ±ldönümü. Bu vesile ile kendisini rahmetle yadediyor, tüm sevenlerine ve milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerimi sunuyorum. Türkiye'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± son günlerde rahmetli TürkeÅŸ'i ve diÄŸer devlet adamlarÄ±mÄ±zÄ± sÄ±k sÄ±k hatÄ±rlÄ±yoruz. Yeni anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde rahmetli TürkeÅŸ ve diÄŸer liderlerin çok önemli katkÄ±sÄ± ve payÄ± olmuÅŸtur. Merhum TürkeÅŸ'i saygÄ±yla anÄ±yorum.

FÄ°LYOS LÄ°MANI TÜRKÄ°YE'NÄ°N ÜÇÜNCÜ BÜYÜK LÄ°MANI OLACAK

Rahmetli babam Rize'den çÄ±kÄ±p buraya, buradan Sakarya'ya ve oradan Ä°stanbul'a gelmiÅŸti. SÄ±k sÄ±k burayÄ± anlatÄ±rdÄ± bize. Filyos LimanÄ± projesi Türkiye'nin üçüncü büyük limanÄ±nÄ±n inÅŸasÄ±na 2016'nÄ±n AralÄ±k ayÄ±nda baÅŸladÄ±k. Karadeniz'in çÄ±kÄ±ÅŸ kapÄ±sÄ± olacak bu liman Marmara ve Karadeniz'in yükünü azaltacak. Demiryolu baÄŸlantÄ±sÄ±yla buradan Güney illerimize ve OrtadoÄŸu'ya ulaÅŸÄ±m imkanÄ±nÄ± getiriyoruz. LimanÄ±n arkasÄ±nda serbest bölge yer alacak. LimanÄ±n devreye girmesiyle 600 hektarlÄ±k bir alan endüstri ve sanayi merkezi haline gelecek. Proje bu bölgede tam 12 bin kiÅŸilik istihdamÄ±n oluÅŸmasÄ±nÄ± temin edecek. Zonguldak'a yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hizmetler sadece bununla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. GeçtiÄŸimiz 14 yÄ±lda ÅŸehrimize 14 katrilyon yatÄ±rÄ±m yaptÄ±k.