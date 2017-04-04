SanatÃ§Ä± demiyorum demiÅŸti KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na o sanatÃ§Ä±dan jet yanÄ±t

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, seÃ§im ÅŸarkÄ±sÄ± olarak kullanmak istedikleri "Baba bir masal anlat bana" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± vermeyen bestecisi mÃ¼zisyen Cengiz Onural iÃ§in 'sanatÃ§Ä± demiyorum' demiÅŸti. SanatÃ§Ä±dan siyasetÃ§iye anlamlÄ± mesaj geldi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, dün akÅŸam sanatçÄ±larla bir araya geldiÄŸi toplantÄ±da, "Baba bir masal anlat bana" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± kullanmak istediklerini ancak ÅŸarkÄ±nÄ±n bestecisinin buna izin vermediÄŸini belirterek, "O ÅŸarkÄ±yÄ± kullanmak istedik. Korktular, vermediler. O nedenle ÅŸarkÄ±yÄ± besteleyeni de sahibini de kÄ±nadÄ±m. Asla onlara da sanatçÄ± demiyorum. Kimse kusura bakmasÄ±n" demiÅŸti. ÅžarkÄ±nÄ±n bestecisi Cengiz Onural, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun sözlerine twitter'dan yanÄ±t verdi. Onursal, "ÅžarkÄ±larÄ±mÄ±n politik farklÄ±lÄ±klar dÄ±ÅŸÄ±nda kalmasÄ±nÄ± tercih ederim. Kimin sanatçÄ± olduÄŸuna tarih karar veriyor" dedi.