HDP'nin referandum ÅŸarkÄ±sÄ± TÃ¼rkiye genelinde yasaklandÄ±

HDP'nin referandum iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ± TÃ¼rkiye genelinde yasaklandÄ±

HDP'nin referandum ÅŸarkÄ±sÄ± 'Bejin Na' Mersin 2. Sulh Ceza HakimliÄŸi'nin kararÄ± ile Türkiye genelinde yasaklandÄ±. AlÄ±nan kararda ÅŸarkÄ±da geçen Kürtçe 'HayÄ±r, hayÄ±r tek bayraÄŸa, hayÄ±r hayÄ±r tek millete, hayÄ±r tek dile hayÄ±r' sözlerinin anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸuna yer verildi.

Karar HDP merkezleine gönderildi

ÅžarkÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± Türkiye genelinde HDP il ve ilçe binalarÄ±na tebligatla bildirildi.Mahkemenin 'Bejin Na' ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± yasaklanmasÄ±na dair ilgili kararÄ± ÅŸöyle:

"HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) tarafÄ±ndan referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda kullanÄ±lmak üzere hazÄ±rlatÄ±lan ve partinin internet sitesi olan http://www.hdp.org.tr URL adresinde bulunan propaganda materyallerinden, Kürtçe 'Bejin Na' (HayÄ±r Deyin) isimli ÅŸarkÄ±nÄ±n sözlerinde yer alan kelimelerin (HayÄ±r HayÄ±r tek bayraÄŸa, HayÄ±r HayÄ±r tek millete, HayÄ±r tek dile HayÄ±r) Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda belirtilen Türkiye Devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Ä°baresine aykÄ±rÄ± olduÄŸu ve Türk Ceza Kanununun 216. Maddesinde belirtildiÄŸi üzere halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik ettiÄŸi, 2820 SayÄ±lÄ± Siyasi Partiler Kanununun Demokratik Devlet Düzeninin korunmasÄ± ile ilgili yasaklar baÅŸlÄ±klÄ± 78. maddesi Devletin tekliÄŸi ilkesinin korunmasÄ± baÅŸlÄ±klÄ± 80. Maddesi AzÄ±nlÄ±k yaratÄ±lmasÄ±nÄ±n önlenmesi baÅŸlÄ±klÄ± 81. Maddesi ve Bölgecilik ve Ä±rkçÄ±lÄ±k yasaÄŸÄ± baÅŸlÄ±klÄ± 82. Maddesine muhalefet ettiÄŸi deÄŸerlendirilen, Mersin 2. Sulh Ceza HakimliÄŸinin 01/04/2017 tarih ve 2017/1410 D. Ä°ÅŸ SayÄ±lÄ± kararÄ± ile Kürtçe Bejin Na (HayÄ±r Deyin) isimli ÅŸarkÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±na karar verilmiÅŸtir."

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