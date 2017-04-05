CHP Ä°dlib'e yÃ¶nelik kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–ztÃ¼rk YÄ±lmaz Ä°dlib'e yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

YÄ±lmaz, Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin Ä°dlib'in Han Åžeyhun beldesine düzenlediÄŸi ve 100'den fazla sivilin ölümüne neden olan kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, dünyada savaÅŸa, özellikle de kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± belirtti.

"UluslararasÄ± toplum gerekli adÄ±mlarÄ± atmalÄ±"

Suriye'de yaÅŸanan savaÅŸ nedeniyle çok sayÄ±da insanÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸine iÅŸaret eden YÄ±lmaz, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Kimyasal silahlarÄ±n, savaÅŸta yasaklanan çeÅŸitli unsurlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bu tür giriÅŸimlere kesinlikle karÅŸÄ±yÄ±z ve bunu yapanlarÄ± kÄ±nÄ±yoruz. Suriye'de ateÅŸkesin gerçek manada saÄŸlanmasÄ± ve siyasi bir çözümün gerçekleÅŸmesi konusunda uluslararasÄ± toplum sÄ±nÄ±fta kaldÄ±. Suriye'de kan devam ediyor. Suriye halkÄ±nÄ±n çok büyük bir bölümü yerinden yurdundan oldu ve yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m milyon insan hayatÄ±nÄ± kaybetti. Türkiye'de 3 milyon Suriyeli yaÅŸÄ±yor. Suriye, uluslararasÄ± toplumun kanayan bir yarasÄ±."

YÄ±lmaz, "Burada böyle çatÄ±ÅŸmanÄ±n ötesinde kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ± ve toplu katliamlar, uluslararasÄ± toplumu bir an önce harekete geçirmeli. UluslararasÄ± toplum zaman kaybÄ±nÄ±, insan kaybÄ± olarak görmeli ve gerekli adÄ±mlarÄ± atmalÄ±." ifadelerini kullandÄ±.