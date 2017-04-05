SaÄŸlÄ±k BakanÄ±ndan kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, Ä°dlib'e yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla ilgili Ã¶nemli bir tespitte bulunduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, Ä°dlib ilinin Han Åžeyhun beldesine düzenlediÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ±yla ilgili gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, dün itibarÄ±yla 2 ölü, 30 hastanÄ±n Türkiye'ye getirildiÄŸini bildirdi.

SaldÄ±rÄ±da ölen 2 kiÅŸinin de Türkiye'ye getirildiÄŸini belirten AkdaÄŸ, "AyrÄ±ca dün itibarÄ±yla müdahale ettiÄŸimiz hasta sayÄ±sÄ± yaklaÅŸÄ±k 30 kiÅŸiydi. Tabi bunlar bize ulaÅŸabilenler. Bize ulaÅŸamayan çok büyük bir sayÄ± var. Yüzlerce insan... Ölenler, aÄŸÄ±r biçimde hasar görenler. Bir kimyasal saldÄ±rÄ± olduÄŸuna dair bizde bulgular mevcut. Bu bulgularÄ± dokümante ederek Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü'ne de gönderiyoruz. Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n bu meseleye duyarsÄ±z kalmamasÄ± lazÄ±m." diye konuÅŸtu.

"ArtÄ±k bu gidiÅŸe bir 'dur' denmeli"

Bakan AkdaÄŸ, Suriye'de yaÅŸananlara sessiz kalÄ±nmamasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak, ÅŸöyle devam etti:

"DünyanÄ±n bütün güçlü ülkelerinin artÄ±k bu gidiÅŸe bir 'dur' demesi gerekiyor. Zalim bir rejimin, zalimce çoluk çocuk demeden, genç yaÅŸlÄ± demeden, hamile hasta demeden insanlarÄ±n üstüne bombalar yaÄŸdÄ±rmasÄ±, hele hele kimyasal bombalarla saldÄ±rmasÄ± insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± bir vahÅŸet. Bu vahÅŸete sebep olanlarÄ± ÅŸiddetle lanetliyorum. Mübarek aylardayÄ±z, CenabÄ±hak, onlarÄ±n cezasÄ±nÄ± versin."