DemirtaÅŸ ErdoÄŸan'a hakaret iddiasÄ±yla yargÄ±lanÄ±yor

Tutuklanan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, ErdoÄŸan'a hakaretten yargÄ±lanÄ±yor

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda, Atatürk HavalimanÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir açÄ±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla 4 yÄ±la kadar hapis istemiyle açÄ±lan davanÄ±n görülmesine baÅŸlandÄ±.

BakÄ±rköy 38. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, maÄŸdur CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± Ferah YÄ±ldÄ±z ile sanÄ±k DemirtaÅŸ'Ä±n avukatÄ± Bilal Kalkan katÄ±ldÄ±.

Hakim Atilla TanrÄ±vermiÅŸ, sanÄ±k DemirtaÅŸ'Ä±n, Edirne F Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumunda bulunduÄŸu ilgili cezaeviyle yapÄ±lan ÅŸifahi görüÅŸmede, duruÅŸmaya katÄ±lmak istemediÄŸi yönünde bilgi verildiÄŸini söyledi.

DuruÅŸmada söz alan DemirtaÅŸ'Ä±n avukatÄ± Bilal Kalkan, müvekkilinin birkaç sebeple Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) üzerinden duruÅŸmaya katÄ±lmama gerekçesi olduÄŸunu, bunlardan birinin AnayasanÄ±n 83. maddesine göre hem yasama sorumsuzluÄŸu, hem de yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸunu belirterek, bir diÄŸer gerekçenin ise müvekkilinin adli yargÄ±lanma hakkÄ±nÄ±n ihlal edilmesi olduÄŸunu savundu.

Kalkan, müvekkilinin yüksek güvenlikli F tipi cezaevinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, ''Müvekkilim hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n 100'ü aÅŸkÄ±n olmasÄ±, her davanÄ±n kendi özgün yapÄ±sÄ± gereÄŸi ayrÄ± ayrÄ± hazÄ±rlanacak savunmalarÄ± çok ciddi zaman almaktadÄ±r. Müvekkilim ÅŸu anda ailesinin ikamet adresinden bin 700 kilometre uzaklÄ±kta bulunan yüksek güvenlikli Edirne F Tipi KapalÄ± Cezaevinde tutulmaktadÄ±r. Aile fertleri ile görüÅŸmesi sÄ±nÄ±rlÄ±dÄ±r. Mahkemenizin duruÅŸma günü de aile görüÅŸ günüyle çakÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Müvekkilimin savunmasÄ±nÄ± hazÄ±rlamasÄ± için uygun bir zaman verilerek duruÅŸmanÄ±n ertelenmesini talep ederiz.'' diye konuÅŸtu.

MaÄŸdur CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± Ferah YÄ±ldÄ±z da davaya katÄ±lma talebinde bulunduklarÄ±nÄ± dile getirerek, ''SanÄ±ktan ÅŸikayetçiyiz.'' dedi.

Hakim Atilla TanrÄ±vermiÅŸ, ErdoÄŸan'Ä±n suçtan zarar görme ihtimaline binaen katÄ±lma talebinin kabulüne karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruÅŸmayÄ± erteledi.

Ä°ddianameden

BakÄ±rköy Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianamede, DemirtaÅŸ'Ä±n 24 AralÄ±k 2015'te Rusya ziyaretinin ardÄ±ndan Atatürk HavalimanÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar nedeniyle 9 kiÅŸinin, BaÅŸbakanlÄ±k Ä°letiÅŸim Merkezine (BÄ°MER) farklÄ± tarihlerde suç duyurusunda bulunduÄŸu belirtildi.

Suç duyurularÄ±nda DemirtaÅŸ'Ä±n bahsi geçen açÄ±klamasÄ±nda, Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nÄ± hiçe saydÄ±ÄŸÄ± ve söylediÄŸi sözlerin Türkiye Cumhuriyetine zarar verdiÄŸi, bölücülük faaliyetinde bulunduÄŸu ifade edilerek, hakkÄ±nda yasal gereÄŸinin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n istendiÄŸi, bu doÄŸrultuda hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Ä°ddianamede, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸünün 27 Ocak 2017'de ÅŸüpheli DemirtaÅŸ hakkÄ±nda ''CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret'' suçundan kovuÅŸturma izni verildiÄŸi belirtilerek, DemirtaÅŸ'Ä±n Rusya gezisinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmaya da yer verildi.

DemirtaÅŸ'Ä±n suçlamalardan haberdar olmasÄ± ve delillerin bildirilmesi için adresine çÄ±karÄ±lan davetiyeye raÄŸmen süresinde savunmasÄ± ve suçlamayla ilgili delillerini savcÄ±lÄ±ÄŸa ulaÅŸtÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±ndan savunma ve delillerinin tespit edilemediÄŸi kaydedilen iddianamede, söz konusu açÄ±klamada yer alan ifadelerin soruÅŸturma makamÄ±nca görüÅŸ, açÄ±klama ve eleÅŸtiri sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸan ifadeler olarak deÄŸerlendirildiÄŸi bildirildi.

Kaynak: AA