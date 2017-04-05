CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu evet Ã§adÄ±rÄ±nÄ± ziyaret etti

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Gaziantep'te kurulan evet Ã§adÄ±rÄ±nÄ± ziyaret ederek genÃ§lerle vakit geÃ§irdi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, DiyarbakÄ±r'daki terör örgütü operasyonunda yaklaÅŸÄ±k 20 gün önce ÅŸehit olan Jandarma YüzbaÅŸÄ± Fuat OÄŸuzcan'Ä±n Gaziantep'in Åžehitkamil ilçesindeki babaevini ziyaret etti. YaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat süren ziyaret, basÄ±na kapalÄ± gerçekleÅŸti.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ziyaretin ardÄ±ndan seçim otobüsüyle Fevzi Çakmak BulvarÄ± ve Ordu Caddesini takip ederek halkÄ± selamladÄ±.

Evet çadÄ±rÄ±ndaki gençlerle bir araya geldi

Gaziantep Üniversitesi BulvarÄ±'ndaki "Evet ÇadÄ±rÄ±" önünde otobüsünü durduran KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, çadÄ±rdaki gençleri ziyaret etti.Seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda gençlere baÅŸarÄ±lar dileyerek, anayasada yapÄ±lacak deÄŸiÅŸikliklerle ilgili sohbet eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nu çadÄ±rdaki gençler, "sizin için de evet diyoruz. Ä°nÅŸallah yüzde 65'le geliyoruz." diye uÄŸurladÄ±.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, daha sonra çevredeki vatandaÅŸlarla sohbet edip bir kafeteryaya girerek burada arkadaÅŸÄ±yla tavla oynayan Gaziantep Üniversite GÄ±da MühendisliÄŸi öÄŸrencisi AyÅŸegül Dardan'Ä±n masasÄ±na konuk oldu.Gençlerle sohbet ettikten sonra Dardan ile tavla oynamaya baÅŸlayan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, tek el oynanan oyunu kazandÄ±.Üniversiteli gençlere baÅŸarÄ±lar dileyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bir gazetecinin "Rakibiniz BaÅŸbakan olsa nasÄ±l olurdu?" sorusu üzerine, "Bir ÅŸey deÄŸiÅŸmez yine aynÄ± oynardÄ±m ve yine kazanÄ±rdÄ±m." dedi.