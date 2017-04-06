CHP lideri canlÄ± yayÄ±nda konuÅŸtu Neden hayÄ±r dediÄŸimizi bilmelerini isterdim

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, NTV'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Gaziantep'te "evet" çadÄ±rÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarette oradakilerin kendisine neden "hayÄ±r " dediÄŸine yönelik sorular sorduÄŸunu söyledi.

Milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±, 18 yaÅŸÄ±na seçme hakkÄ± verilmesi gibi konularda güzel bir sohbet gerçekleÅŸtirdiklerini aktaran KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Sonuçta onlarÄ± tahrik eden ifadelerde hiç bulunmadÄ±m. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± 'hayÄ±r' çadÄ±rÄ±nÄ± ziyaret ederken kullandÄ±ÄŸÄ± bir ifade var, özür dileyerek ifade edeyim, 'KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu yalan söylüyor.' diye bir ifade kullanmÄ±ÅŸ. Ben böyle ifadeleri hiç kullanmadÄ±m ve onlara ÅŸunu da söyledim, 'evet' oyu da 'hayÄ±r' oyu da kullanan herkesin baÅŸÄ±mÄ±n üstünde yeri vardÄ±r. Hiçbir ayrÄ±m yapmayÄ±z" diye konuÅŸtu.

"Neden 'hayÄ±r' dediÄŸimizi bilmelerini çok isterdim"

ÇadÄ±rdakilerin ikna olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin olarak da KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Neden 'hayÄ±r' dediÄŸimizi pek iyi bilmiyorlar. Oysa neden 'hayÄ±r' dediÄŸimizi bilmelerini çok isterdim." diye konuÅŸtu.

Kampanya kapsamÄ±nda engellemelerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±p karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±klarÄ± yönünde bir soru üzerine KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bugün Gaziantep'te yanÄ±na gelen AK Partili birisinin "hayÄ±r" oyu vereceÄŸini söylediÄŸini aktardÄ±.

"Evet çÄ±karsa tavrÄ±nÄ±z ne olur?"

"17 Nisan sabahÄ± evet çÄ±karsa tavrÄ±nÄ±z ne olur?" sorusu üzerine Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Evet çÄ±karsa demokrasiyi savunmaya devam edeceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.

TBMM'nin KurtuluÅŸ savaÅŸÄ±nÄ±, KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ± yönettiÄŸini ayrÄ±ca 15 Temmuz darbe giriÅŸimini önlediÄŸini hatÄ±rlatan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, böyle bir parlamentonun yetkilerini almanÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Parlamento geleneÄŸinden neden vazgeçiyoruz? Neden baÅŸkanlÄ±k rejimi? Bir rejimi niye deÄŸiÅŸtiriyoruz? Bir rejimi deÄŸiÅŸtiriyoruz 'toplumun yarÄ±sÄ± istiyor, yarÄ±sÄ± istemiyor' diye bir tablo çÄ±kÄ±yor ortaya. Toplumun yarÄ±sÄ± bir rejimi istemiyorsa orada barÄ±ÅŸÄ±, huzuru saÄŸlayamazsÄ±nÄ±z. Orada kavga olur. Bizim isteÄŸimiz ne? Rejimi deÄŸiÅŸtirecekseniz hep beraber oturun konuÅŸun. Hangi gerekçeyle deÄŸiÅŸtiriyoruz biz?" deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.