Bakan BozdaÄŸ aÃ§Ä±kladÄ± otopside Ä°dlib'te kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Suriye'nin Ä°dlib bÃ¶lgesinde kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± otopsiler sonucu ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ Ä°dlib'te yaÅŸanan katliamla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Görevlilerin herhangi bir kimyasal madde tehlikesine karÅŸÄ± koruyucu özel kÄ±yafet giyerek katÄ±ldÄ±klarÄ± otopsideki ilk bulgulara göre; ÅŸahÄ±slarÄ±n 'kimyasal boÄŸucu gaz'a maruz kalmalarÄ± sonucu hayatlarÄ±nÄ± kaybettikleri, akciÄŸerlerinde 'yoÄŸun ödem' bulunduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. Åžu an hem Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü temsilcileri hem de BirleÅŸmiÅŸ Milletler Kimyasal SilahlarÄ± Yasaklama Organizasyonu temsilcilerinin olduÄŸu bir çalÄ±ÅŸmayla bu otopsi tamamlanmÄ±ÅŸ durumda. Esed'in kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±, bu bilimsel incelemeyle de tespit edilmiÅŸ durumda." dedi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDÄ°

Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yapÄ±lan otopsiye, Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü Gaziantep Temsilcisi Annette Heizelmann, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Kimyasal SilahlarÄ± Yasaklama Organizasyonu üyeleri Sahar Yazbek ve SamÄ± Barrek kuruluÅŸlarÄ±nÄ± temsilen katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da kaydedilerek ÅŸu açÄ±klama yapÄ±ldÄ±: "Görevlilerin herhangi bir kimyasal madde tehlikesine karÅŸÄ± koruyucu özel kÄ±yafet giyerek katÄ±ldÄ±klarÄ± otopsideki ilk bulgulara göre; ÅŸahÄ±slarÄ±n kimyasal boÄŸucu gaza maruz kalmalarÄ± sonucu hayatlarÄ±nÄ± kaybettikleri ve akciÄŸerlerinde yoÄŸun ödem bulunduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. Otopsi sonunda alÄ±nan doku, plazma, kan, idrar, akciÄŸer ve cilt örnekleri, kimyasal silah kalÄ±ntÄ±larÄ±na yönelik gerekli analizlerinin yapÄ±lmasÄ± için Gülhane EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi ve Adli TÄ±p Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na gönderilmiÅŸtir. AyrÄ±ca Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler Kimyasal SilahlarÄ± Yasaklama Organizasyonu temsilcilerine, talepleri üzerine incelemeleri için söz konusu örneklerden verilmiÅŸtir.