Ana Sayfa | SÄ°YASET 06/04/2017 14:05

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Gaziantep'e mÃ¼jdeli haberi verdi

baÅŸbakan binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Gaziantep'te yaptÄ±ÄŸÄ± referandum konuÅŸmasÄ±nda vatandaÅŸlara havalimanÄ± ve hÄ±zlÄ± tren sÃ¶zÃ¼ verdi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Gaziantep'te vatandaÅŸlara seslendi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Gaziantep yapacak çok iÅŸimiz var. 14 senedir bu iÅŸleri yaptÄ±k ama burnumuzdan getirdiler. Binbir engelle karÅŸÄ±laÅŸarak bu iÅŸleri yaptÄ±k. Åžeytan taÅŸlamaktan vakit kaldÄ±kça bu muazzam eserleri yaptÄ±k. 16 Nisan'da inÅŸallah kararÄ±mÄ±z evet. KararÄ±mÄ±z net, oyumuz evet. Tabii ki evet. Önce millet kararÄ±mÄ±z evet. Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet için kararÄ±mÄ±z evet. Ä°ÅŸi bitirmiÅŸ Gaziantep. Gaziantep, gün sayÄ±yor. Åžu 16 Nisan bir gelse. Son bir müjdem daha var. Gaziantep'e hÄ±zlÄ± tren de gelecek. NurdaÄŸ'a kadar geldi. NurdaÄŸ'dan bu tarafa dönüyor tren. Ä°nÅŸallah organize sanayi bölgesine kadar inÅŸaatÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z oradan da Gaziantep'e baÄŸlayacaÄŸÄ±z. Gaziantep'in havalimanÄ± terminali yetmiyor. KÄ±rÄ±klÄ±, 5 körüÄŸü olan, 5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanÄ± yapÄ±yoruz. MayÄ±s'ta da ihaleye çÄ±kÄ±yoruz."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ

Bakan BozdaÄŸ aÃ§Ä±kladÄ± otopside Ä°dlib'te kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Suriye'nin Ä°dlib bÃ¶lgesinde kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± otopsiler sonucu ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ErdoÄŸan Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin tarihini aÃ§Ä±kladÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, ErdoÄŸan-Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin MayÄ±s ayÄ± iÃ§inde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP lideri canlÄ± yayÄ±nda konuÅŸtu Neden hayÄ±r dediÄŸimizi bilmelerini isterdim

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, NTV'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu