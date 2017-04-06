Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May Arabistan'da tÃ¼m yasaklarÄ± ezdi

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May Suudi Arabistan'da kadÄ±nlarÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ takmasÄ±nÄ±n zorunlu olmasÄ±na raÄŸmen tercih etmemesinin nedeninin "onlara rol model olma istiyorum" ÅŸeklinde aÃ§Ä±kladÄ±

OrtadoÄŸu turu kapsamÄ±nda Suudi Arabistan'a resmi ziyaret yaparak Kral Selman Bin Abdulaziz ile ticari iliÅŸkiler hakkÄ±nda görüÅŸen Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Suudi Arabistan'da kadÄ±nlarÄ±n baÅŸörtüsü takmasÄ±nÄ±n zorunlu olmasÄ±na raÄŸmen baÅŸÄ±nÄ± örtmeyi tecih etmedi. Onun yerine kollarÄ±nÄ± örten uzun bluz giymesi dikkatleri çekti. May, Suudi Arabistan'daki kadÄ±nlara rol model olmak istediÄŸini dile getirerek, "KadÄ±nlarÄ±n neler baÅŸarabileceÄŸini göstermek istedim" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. May'in Suudi Arabistan'daki duruÅŸu, sosyal medyada "Özgür ve eÅŸit, laik bir kadÄ±n" gibi yorumlar yapÄ±lmasÄ±na neden oldu.

''BASKI GÖREN KADINLARA ROL MODEL OLMAK Ä°STÄ°YORUM''

Konuyla ilgili açÄ±klama yapan BaÅŸbakan May, Suudi Arabistan'daki baskÄ± gören kadÄ±nlara rol model olmak istediÄŸini belirterek, "KadÄ±n bir lider olarak ve ülkemin kadÄ±n lideri olarak iliÅŸkilerimizi güçlendirmek, güvenliÄŸimiz ve gelecekteki ticaretimiz için önemli. AyrÄ±ca insanlarÄ±n beni kadÄ±n bir lider olarak görmesini, kadÄ±nlarÄ±n neler baÅŸarabileceÄŸini ve bir kadÄ±nÄ±n böyle bir pozisyonda neler yapabileceÄŸini göstermek istiyorum" dedi.