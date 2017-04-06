CHP'li vekile esnaftan satÄ±rla saldÄ±rÄ± giriÅŸimi

CHP Kayseri milletvekili Ã‡etin ArÄ±k'a esnaf ziyaretinde satÄ±rla saldÄ±rÄ±da bulunmak isteyen bir ÅŸahÄ±s aÄŸÄ±r sÃ¶ylemlerde bulundu. Polis, ÅŸahsÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

CHP Kayseri milletvekili Çetin ArÄ±k'a, Kayseri'nin Talas ilçesinde referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda girdiÄŸi dükkandaki bir kiÅŸi tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunuldu. Partililer tarafÄ±ndan engellenen zanlÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na da aÄŸÄ±r hakaretlerde bulunan saldÄ±rgan, daha sonra polisler tarafÄ±ndan Talas ilçe Emniyet MüdürülüÄŸüne götürüldü. Olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor. ArÄ±k, saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸunlarÄ± söyledi:"Esnaf ziyareti yapÄ±yordum. Bir akvaryumcu arkadaÅŸa girdik. Kolay gelsin dedik. HayÄ±rlÄ± iÅŸler dedik. Hakaret etti, küfür etti, 'sizi keseceÄŸim' dedi, arkadan satÄ±r aldÄ±, geldi. Toplum çok gerildi. Üzücü bir durum. Ucuz atlattÄ±k. Yandaki dükkanlardan Emniyet aranmÄ±ÅŸ. Åžu an Emniyet MüdürlüÄŸündeyiz, ifadesi alÄ±nÄ±yor." EsnafÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ArÄ±k, "TanÄ±mÄ±yorum. Tesadüfen girdiÄŸim bir dükkan. Dükkan sahibi. Hiçbirimizde bir ÅŸey yok. Esnaf da geldi müdahale etti. Yara almadÄ±k" dedi.