Ana Sayfa | SÄ°YASET 06/04/2017 18:14

Putin Ä°dlib'teki saldÄ±rÄ±yla ilgili suÃ§lamalarÄ± kabul edilemez buldu

putin

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Suriye'de yaÅŸanan kimyasal silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili konuÅŸarak, detaylÄ± bir araÅŸtÄ±rma yapmadan suÃ§lamalarÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu sÃ¶yledi

Rus haber kanalÄ± Sputnik'te yer alan habere göre, Ä°srail BaÅŸbakanÄ±yla telefonda konuÅŸan Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Suriye'nin Ä°dlib kentindeki kimyasal saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturma tamamlanmadan, suçlamalar yöneltmenin kabul edilemez olduÄŸunu söyledi. Kremlin'den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre Putin ve Netanyahu, telefon görüÅŸmesinde Ä°dlib'in Han Åžeyhun bölgesinde düzenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± konuÅŸtu. Rus lider, Netanyahu'ya "Kime yönelik olursa olsun, kapsamlÄ± ve tarafsÄ±z bir uluslararasÄ± soruÅŸturma yapÄ±lmadan asÄ±lsÄ±z suçlamalar yöneltilmesi kabul edilemez" dedi.

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