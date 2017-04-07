Ana Sayfa | SÄ°YASET 07/04/2017 09:28

HÃ¼kÃ¼metten fÃ¼zeyle saldÄ±rÄ±ya yÃ¶nelik ilk tepki

Numan KurtulmuÅŸ

ABD'nin Suriye'yi fÃ¼zeyle vurmasÄ±yla ilgili BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ aÃ§Ä±klama yaptÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, ABD’nin Suriye’yi vurmasÄ±na iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. KurtulmuÅŸ, “Olumlu karÅŸÄ±lÄ±yorum. ABD’nin bu operasyonunun barÄ±ÅŸa katkÄ±da saÄŸlamasÄ±nÄ± umuyorum. Suriye’de vekalet savaÅŸlarÄ±nÄ±n sonuna gelinmiÅŸtir” dedi.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, ABD’nin Suriye’de düzenlediÄŸi operasyona iliÅŸkin bir uyarÄ±da bulunarak, “Bu ÅŸekilde devam ederse ABD ile Rusya ve diÄŸer ülkeler çatÄ±ÅŸma noktasÄ±na gelir” dedi. KurtulmuÅŸ sözlerine ÅŸöyle devam etti: “ABD’nin bu operasyonunun barÄ±ÅŸa katkÄ±da saÄŸlamasÄ±nÄ± umuyorum. Suriye’de vekalet savaÅŸlarÄ±nÄ±n sonuna gelinmiÅŸtir. Bu ÅŸekilde devam ederse ABD ile Rusya ve diÄŸer ülkeler çatÄ±ÅŸma noktasÄ±na gelir. Bizim baÅŸtan beri söylediÄŸimiz bir ÅŸey var. HalkÄ±na karÅŸÄ± barbarca bir tavÄ±r sergileyenlerin bir ÅŸekilde dizginlenmesi lazÄ±m. Belli bölgelerin, mesela FÄ±rat KalkanÄ±'nÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz bölge gibi, güvenli bölge haline getirilmesi lazÄ±m. Suriye'deki sorununu hÄ±zlÄ± çözümüne katlÄ± saÄŸlayacak ÅŸeylerden biri de güvenli bölge. AmerikalÄ±lar uzun yÄ±llar kararsÄ±z kaldÄ±. Güvenli bölge gibi insani anlamda nefes aldÄ±racak konularda bir öyle bir böyle gitti. Bunun bölgeye hiçbir katkÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± gibi ABD'yi de çÄ±kmaza soktu”

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