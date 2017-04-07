AKP'li vekil Åžamil Tayyar ispatlasÄ±nlar 24 saat iÃ§inde gÃ¶revimi bÄ±rakÄ±rÄ±m

AKP'li milletvekili Åžamil Tayyar, Suriyelilere maaÅŸ veriliyor iddiasÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, kanÄ±tlanÄ±rsa gÃ¶revini bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

AK Parti Gaziantep Milletvekili Åžamil Tayyar referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Åžahinbey Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Hakan Kurt ile birlikte BalÄ±klÄ± ParkÄ±'nda 'evet' çadÄ±rÄ±nÄ± ziyaret etti. VatandaÅŸlara yeni anayasa ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini anlatan Tayyar, Suriyelilere maaÅŸ verildiÄŸi iddiasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. Tayyar, "Muhalefet bu bölgedeki Suriyeli nüfusundan yararlanarak siyasi rant peÅŸindedir. Suriyeliler üzerinden yalan yanlÄ±ÅŸ bilgilerle, halkÄ±n kafasÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorlar. Diyorlar ki; Suriyelilere bin 400 TL maaÅŸ ödeniyor. Åžunu açÄ±kça söylüyorum. EÄŸer Suriyelilere bin 400 maaÅŸ iddiasÄ±nÄ± ispatlasÄ±nlar, ben 24 saat içinde vekillik görevimi bÄ±rakÄ±rÄ±m. Bunlar tamamen yalan bilgilerdir" dedi.