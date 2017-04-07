MHP lideri ABD'nin fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu

Afyonkarahisar'da miting dÃ¼zenleyen MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, ABD'nin fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Afyon'da miting düzenleyen MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli Ä°dlib'teki kimyasal saldÄ±rÄ± ve ABD'nin füze saldrÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda ÅŸöyle konuÅŸtu: 'Bu insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± cinayeti lanetliyorum. Peki mazlumlar kimyasal bombalarla öldürülürken insanlÄ±k ne yapmaktadÄ±r' BirleÅŸmiÅŸ Milletler neyle oyalanmaktadÄ±r? 16 Nisan'da yapacaÄŸÄ±mÄ±z referandum u bulandÄ±rmaya, baltalamaya, tercihleri etkilemeye, algÄ±larÄ± yönetmeye kalkÄ±ÅŸan Avrupa ülkeleri neyle meÅŸguldür? Hani nerede insan haklarÄ±? Hani nerede uluslararasÄ± hukukun ilke ve kurallarÄ±? Esad katil ve insanlÄ±k düÅŸmanÄ±dÄ±r. Bebeklere kÄ±yan diktatördür, adi bir suçludur. Cani Esad'Ä±n meÅŸruiyet ve ahlaki inandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Çünkü Esad kana bulanmÄ±ÅŸ, acÄ±masÄ±z ve vahÅŸi suçluya dönmüÅŸtür. Bu sabaha karÅŸÄ± DoÄŸu Akdeniz'den atÄ±lan 59 füzeyle Suriye'nin Åžayrat Hava Üssü vurulmuÅŸtur. Masumlara alçakça saldÄ±ran, bebeklere zehirli gaz fÄ±rlatan Esad yönetimi layÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulmuÅŸ, cevabÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r. Esad'Ä±n insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± saldÄ±rÄ± ve katliamlarÄ±na verilen füzeli karÅŸÄ±lÄ±k olumlu ve yerindedir. ve de Esad Suriye'nin geleceÄŸinden sökülüp atÄ±lmalÄ±dÄ±r."