Ana Sayfa | SÄ°YASET 07/04/2017 20:34

MHP lideri ABD'nin fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu

MHP lideri

Afyonkarahisar'da miting dÃ¼zenleyen MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, ABD'nin fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Afyon'da miting düzenleyen MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli Ä°dlib'teki kimyasal saldÄ±rÄ± ve ABD'nin füze saldrÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda ÅŸöyle konuÅŸtu: 'Bu insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± cinayeti lanetliyorum. Peki mazlumlar kimyasal bombalarla öldürülürken insanlÄ±k ne yapmaktadÄ±r' BirleÅŸmiÅŸ Milletler neyle oyalanmaktadÄ±r? 16 Nisan'da yapacaÄŸÄ±mÄ±z referandum u bulandÄ±rmaya, baltalamaya, tercihleri etkilemeye, algÄ±larÄ± yönetmeye kalkÄ±ÅŸan Avrupa ülkeleri neyle meÅŸguldür? Hani nerede insan haklarÄ±? Hani nerede uluslararasÄ± hukukun ilke ve kurallarÄ±? Esad katil ve insanlÄ±k düÅŸmanÄ±dÄ±r. Bebeklere kÄ±yan diktatördür, adi bir suçludur. Cani Esad'Ä±n meÅŸruiyet ve ahlaki inandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Çünkü Esad kana bulanmÄ±ÅŸ, acÄ±masÄ±z ve vahÅŸi suçluya dönmüÅŸtür. Bu sabaha karÅŸÄ± DoÄŸu Akdeniz'den atÄ±lan 59 füzeyle Suriye'nin Åžayrat Hava Üssü vurulmuÅŸtur. Masumlara alçakça saldÄ±ran, bebeklere zehirli gaz fÄ±rlatan Esad yönetimi layÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulmuÅŸ, cevabÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r. Esad'Ä±n insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± saldÄ±rÄ± ve katliamlarÄ±na verilen füzeli karÅŸÄ±lÄ±k olumlu ve yerindedir. ve de Esad Suriye'nin geleceÄŸinden sökülüp atÄ±lmalÄ±dÄ±r."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
ÅŸamil tayyar

AKP'li vekil Åžamil Tayyar ispatlasÄ±nlar 24 saat iÃ§inde gÃ¶revimi bÄ±rakÄ±rÄ±m

AKP'li milletvekili Åžamil Tayyar, Suriyelilere maaÅŸ veriliyor iddiasÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, kanÄ±tlanÄ±rsa gÃ¶revini bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ABD'nin fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili ilk kez konuÅŸtu

Hatay'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mitingde dÃ¼n akÅŸam ABD'nin Suriye karÅŸÄ± fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesi hakkÄ±nda konuÅŸan ErdoÄŸan, "Bu somut adÄ±mÄ± olumlu buldum ama yeterli deÄŸil" dedi.

Numan KurtulmuÅŸ

HÃ¼kÃ¼metten fÃ¼zeyle saldÄ±rÄ±ya yÃ¶nelik ilk tepki

ABD'nin Suriye'yi fÃ¼zeyle vurmasÄ±yla ilgili BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ aÃ§Ä±klama yaptÄ±