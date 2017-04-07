Ã‡avuÅŸoÄŸlu Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ile ABD konusunda konuÅŸtu

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile Ã‡avuÅŸoÄŸlu telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek ABD'nin dÃ¼n gece Suriye'yi vurmasÄ±nÄ± konuÅŸtu

ABD'nin operasyonunun ardÄ±ndan Rusya ve Türkiye arasÄ±nda ilk resmi temasta DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu, Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ile telefonda görüÅŸtü. Lavrov, ABD'ye karÅŸÄ± Türkiye'den destek isterken, Türkiye'de Esad'a verilen destek konusunda uyardÄ±. YapÄ±lan açÄ±klamada, "Lavrov, zaten zor olan durumu daha da zorlaÅŸtÄ±rabilecek ve Rusya ile Türkiye'nin barÄ±ÅŸçÄ±l çözüm amacÄ±yla gösterdikleri çabayÄ± bozan bu agresif eylemin kabul edilemez olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi." ifadeleri kullanÄ±ldÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu, görüÅŸmede Suriye'de siyasi geçiÅŸ sürecini hedefleyen ateÅŸkesin korunmasÄ±nÄ±n önemine dikkat çekti. ÇavuÅŸoÄŸlu, bu kapsamda Moskova'nÄ±n Esad rejimine gereken baskÄ±yÄ± yapmasÄ± mesajÄ±nÄ± verdi.