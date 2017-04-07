Ana Sayfa | SÄ°YASET 07/04/2017 22:26

Ã‡avuÅŸoÄŸlu Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ile ABD konusunda konuÅŸtu

Ã§avuÅŸoÄŸlu

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile Ã‡avuÅŸoÄŸlu telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek ABD'nin dÃ¼n gece Suriye'yi vurmasÄ±nÄ± konuÅŸtu

ABD'nin operasyonunun ardÄ±ndan Rusya ve Türkiye arasÄ±nda ilk resmi temasta DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu, Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ile telefonda görüÅŸtü. Lavrov, ABD'ye karÅŸÄ± Türkiye'den destek isterken, Türkiye'de Esad'a verilen destek konusunda uyardÄ±. YapÄ±lan açÄ±klamada, "Lavrov, zaten zor olan durumu daha da zorlaÅŸtÄ±rabilecek ve Rusya ile Türkiye'nin barÄ±ÅŸçÄ±l çözüm amacÄ±yla gösterdikleri çabayÄ± bozan bu agresif eylemin kabul edilemez olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi." ifadeleri kullanÄ±ldÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu, görüÅŸmede Suriye'de siyasi geçiÅŸ sürecini hedefleyen ateÅŸkesin korunmasÄ±nÄ±n önemine dikkat çekti. ÇavuÅŸoÄŸlu, bu kapsamda Moskova'nÄ±n Esad rejimine gereken baskÄ±yÄ± yapmasÄ± mesajÄ±nÄ± verdi.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
ABD ile Rusya

ABD ile Rusya sÄ±cak iletiÅŸim hattÄ±nÄ± devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±

ABD'nin Suriye'yi fÃ¼ze fÄ±rlatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rusya ile sÄ±cak iletiÅŸim hattÄ± tamamen koptu

MHP lideri

MHP lideri ABD'nin fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu

Afyonkarahisar'da miting dÃ¼zenleyen MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, ABD'nin fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu

ÅŸamil tayyar

AKP'li vekil Åžamil Tayyar ispatlasÄ±nlar 24 saat iÃ§inde gÃ¶revimi bÄ±rakÄ±rÄ±m

AKP'li milletvekili Åžamil Tayyar, Suriyelilere maaÅŸ veriliyor iddiasÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, kanÄ±tlanÄ±rsa gÃ¶revini bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±