CHP lideri kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili BMGK'ya seslendi

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortak canlÄ± yayÄ±nda Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, TRT Haber, TRT Türk ve TRT Radyo 1 ortak canlÄ± yayÄ±nÄ±nda, deÄŸerlendirmelerine Suriye'deki sÄ±cak geliÅŸmelerle baÅŸladÄ±.

Kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suç olduÄŸunu, bu suçu kim, hangi gerekçeyle iÅŸlerse iÅŸlesin, tüm dünyanÄ±n karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ± ve bu suçu iÅŸleyenlerin yargÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini anlatan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bizi üzen bir ÅŸey var, o da ÅŸu; BM Güvenlik Konseyi'nden ÅŸu ana kadar ortak bir karar çÄ±kmÄ±ÅŸ deÄŸil. Bu ortak kararÄ±n mutlaka bir ÅŸekliyle çÄ±kmasÄ± lazÄ±m." diye konuÅŸtu.

"Gerekli cezalarÄ± alÄ±rlarsa insanlÄ±k önemli bir adÄ±m atmÄ±ÅŸ olacaktÄ±r"

Faillerin, uluslararasÄ± bir araÅŸtÄ±rma kurumunca ortaya çÄ±kartÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini kaydeden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Suriye Hükümetinin de bu konuda hiçbir engel çÄ±karmamasÄ± gerekir. OlayÄ±n bütün safhasÄ±nÄ±n açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturulmasÄ± gerekir. ABD'nin Suriye'yi vurmuÅŸ olmasÄ±, Rusya'nÄ±n buna karÅŸÄ± farklÄ± bir tepki göstermesi, aslÄ±nda iki ülkenin de yapmasÄ± gereken ve davranmasÄ± gereken ortak eylem. Birlikte bu olayÄ± aydÄ±nlÄ±ÄŸa çÄ±kartmalarÄ± ve bunun için çaba harcamalarÄ± gerekir. Bizim en büyük arzumuz da bu. Bu gerçekleÅŸebilirse ve kimyasal silahÄ± kullananlar bir ÅŸekliyle saptanÄ±r ve bunlar da uluslararasÄ± mahkemede yargÄ±lanÄ±rsa, gerekli cezalarÄ± alÄ±rlarsa, böylece bu konuda insanlÄ±k önemli bir adÄ±m atmÄ±ÅŸ olacaktÄ±r."

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Türkiye'nin kimyasal silah kullanÄ±mÄ± konusunda tepki vermesinin doÄŸal olduÄŸunu, Türkiye'nin Suriye'deki iç savaÅŸÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±, kimyasal silah kullanÄ±mÄ± konusundaki faillerin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± konusunda daha aktif bir rol üstleneceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Türkiye'nin baÅŸlangÄ±çta Suriye'de yanlÄ±ÅŸ politika izlediÄŸini savunan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Suriye'deki olaylarÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, bizim Suriye'de ne iÅŸimiz var? Biz niye Suriye'ye ÅŸu veya bu ÅŸekilde müdahale ettik, içiÅŸlerine müdahale ettik. Suriyeli muhalifleri, neden Türkiye'ye getirdik, neden Suriye'ye soktuk ve Suriye'nin parçalanmasÄ±na neden göz yumduk. BunlarÄ±n hepsinin sorgulanmasÄ± lazÄ±m." görüÅŸünü dile getirdi.

"Biz anayasa yapÄ±yoruz, sÄ±radan bir kanun yapmÄ±yoruz"

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ekonomik ve sosyal konularda karar alma, kararname çÄ±karma yetkisinin baÅŸkana ait olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Biz anayasa yapÄ±yoruz, sÄ±radan bir kanun yapmÄ±yoruz. BaÅŸkan arzu ederse TOBB'u da Merkez BankasÄ±nÄ± da BDDK'yÄ± da kapatabilir. MuhtarlÄ±klarÄ± da kapatabilir. Bir kararnameyle... 'Bunlar olmaz.' Siz bu yetkileri veriyorsunuz. Bir kiÅŸi bu yetkileri niye istiyor? Hangi gerekçeyle istiyor? Bu yetkiler ÅŸu anda TBMM'de. Çünkü böyle bir teklif, tasarÄ±, öneri geldiÄŸinde önce komisyonlarda görüÅŸülür, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kuruluÅŸlarÄ± davet edilir, uzmanlarla tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r. Genel Kurulda tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r, kabul edilirse Resmi Gazete'de yayÄ±mlanÄ±r. Önerilen yeni rejimde biz sadece bir sabah Resmi Gazete'de göreceÄŸiz, o kadar." diye konuÅŸtu.

"Bir kararname çÄ±karmak istediler de kararname mi çÄ±kmadÄ±?"

Türkiye'nin büyümelerini, büyük yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±, bazen tek partili bazen de koalisyon dönemlerinde gerçekleÅŸtirdiÄŸini belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"15 yÄ±ldÄ±r tek parti var deÄŸil mi? Koalisyon yok. Bir kanun çÄ±karmak istediler de kanun mu çÄ±karamadÄ±lar? ÇÄ±kardÄ±lar. Bir kararname çÄ±karmak istediler de kararname mi çÄ±kmadÄ±? ÇÄ±ktÄ±. O zaman bu deÄŸiÅŸiklik niye, hangi gerekçeyle? Koalisyona karÅŸÄ± çÄ±kmak milli iradeye karÅŸÄ± çÄ±kmak deÄŸil midir? VatandaÅŸ oyunu verip 'Koalisyon içinde bu ilkeyi yönetin.' dediÄŸi zaman suç mu olur yani? GeçmiÅŸte Anayasa'nÄ±n 35 maddesi rahmetli Ecevit'in koalisyonu döneminde deÄŸiÅŸti. Tam bir oy birliÄŸiyle çÄ±ktÄ±. Bu, uzlaÅŸma kültürü demektir, dayatma kültürü deÄŸil. 2 bin, 3 bin maddelik kanunlar pekala geçiyor. 'Tek parti var, diÄŸerleri tamamen muhalefet ediyor ve dolayÄ±sÄ±yla kanunlar çÄ±kmÄ±yor.' diye bir ÅŸey yok. Buyurun son 2,5 yÄ±la bakÄ±n. Son 2,5 yÄ±l fiili baÅŸkanlÄ±k sistemi, deÄŸil mi? Hem SayÄ±n Bahçeli hem Binali Bey hem SayÄ±n ErdoÄŸan söylüyor. Buyurun ekonomiye bakÄ±n hangi halde. Koalisyon mu var? Çiftçiye, esnafa sorun. Turist gelmiyor. Niye turist gelmiyor sorun. Koalisyon mu var? HayÄ±r, koalisyon yok, tek parti. Åžimdi bu yetmiyor, bir de meclisin bütün yetkilerini vereceÄŸiz. Ya bir kiÅŸi Türkiye'yi felakete sürüklerse ne olacak? Niye bütün yetkiyi bir kiÅŸiye veriyoruz? Teklik Allah'a mahsustur. Hiç kimse bunu unutmasÄ±n. Hata da insana mahsustur. Allah'Ä±n verdiÄŸi en deÄŸerli ÅŸey, akÄ±ldÄ±r. Bütün aklÄ±mÄ±zÄ± bir kiÅŸiye kiralayamayÄ±z. 80 milyon akÄ±lsÄ±z, bir kiÅŸi çok akÄ±llÄ± ve bir kiÅŸi devleti yönetecek. Bizim inancÄ±mÄ±zda, kültürümüzde, örfümüzde, adetimizde istiÅŸare, danÄ±ÅŸmak, konuÅŸmak, tartÄ±ÅŸmak vardÄ±r."