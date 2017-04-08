CHP'li Ã–zgÃ¼r Ã–zel aÃ§Ä±kladÄ± 'hayÄ±r'lar Ã¶nde gidiyor

CHP Grup BaÅŸkanvekili ve Manisa Milletvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel, EskiÅŸehir'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada 'hayÄ±r' tercihinin Ã¶nde gittiÄŸini savundu

EskiÅŸehir’de çeÅŸitli ziyaretlerde bulunan milletvekili Özgür Özel, Kemal ZeytinoÄŸlu Caddesi’ndeki Ahavi Cafe’de basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. HayÄ±r oylarÄ±nÄ± güçsüzleÅŸtirmek için bazÄ± söylentiler çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Özel konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü:

‘Bir umutsuzluk yayÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. HayÄ±r’lar önde. Kimine göre 4 puan önde, kimine göre 2 puan önde. Ama sanki ne olursa olsun sonuçta bir ÅŸekilde ‘Evet’ çÄ±kacakmÄ±ÅŸ, sandÄ±k güvenliÄŸi yokmuÅŸ, yok SEGBÄ°S sisteminde bir takÄ±m hilelere baÅŸvurulacakmÄ±ÅŸ gibi söylentiler yayÄ±larak, ”Ben oyumu nereye verirsem vereyim boÅŸa gidecekmiÅŸ’ hissi yaratÄ±lÄ±p, bu olumsuz algÄ± üzerinden ‘HayÄ±r’ güçsüzleÅŸtirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z ‘HayÄ±r’ oylarÄ±nÄ± gidip güvenle kullansÄ±nlar. OylarÄ± korumasÄ±, oylarÄ± sayÄ±lmasÄ±na eÅŸlik edilmesi ve sonucun aynen tutanaklara ve SEGBÄ°S sistemine geçmesi sorumluluÄŸu bize ait. Bir tane bile oyu çaldÄ±rtmamak için, bir tane bile hata yapÄ±lmamasÄ± için hem EskiÅŸehir’de hem de Türkiye’de tam organize durumdayÄ±z. Kimse vereceÄŸi oyun boÅŸa gideceÄŸini, vereceÄŸi oyun çalÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±, tutanaÄŸa geçse de bilgisayar oyunlarÄ±yla bu oylarÄ±nÄ±n farklÄ± bir ÅŸekilde iÅŸleneceÄŸini düÅŸünmesin. AynÄ± sistem parti binamÄ±zda da var. Sistem SEGBÄ°S ile kendisini karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±yor. Sonuç tutarsa yeÅŸil, karÅŸÄ± taraf girmediyse sarÄ±, eÄŸer iki taraf birbirini tutmuyorsa kÄ±rmÄ±zÄ± alarm veriyor. 48 saatlik itiraz süresini bize hatÄ±rlatÄ±yor. Bir tutarsÄ±zlÄ±k varsa itirazÄ±mÄ± yapÄ±p, incelemeler yapÄ±lÄ±yor. VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n oyunu asla ve asla heba etmeyeceÄŸiz. Bunu herkes bilsin.’

”HAYIR, BÜYÜK BAÅžARI ELDE EDECEK’

Her geçen gün kararsÄ±zlarÄ±n kararlarÄ±nÄ± ‘hayÄ±r’ yönünde verdiklerini savunan Özgür Özel konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü:

‘Hatta bazen anketörlere ‘evet’ olarak dedikleri bir ortamda, hala ‘hayÄ±r’Ä±n birkaç puan da olsa yüzde 52’ye 48 de olsa önde oluÅŸu, bize 16 Nisan günü ne büyük bir baÅŸarÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±nabileceÄŸinin, ‘hayÄ±r’Ä±n ne büyük bir baÅŸarÄ± elde edebileceÄŸinin de ipuçlarÄ±nÄ± vermektedir. Çok daha iyi bir sonuç alacaÄŸÄ±z. Bu bir parti meselesi deÄŸil, memleket meselesi. 17 Nisan günü uyanacaÄŸÄ±mÄ±z Türkiye’de Türkiye’ye vereceÄŸimiz mesajÄ±mÄ±z ÅŸu; ‘Biz kazanan, siz kaybeden taraf deÄŸilsiniz. Evet oyu verenler biz de, siz de kazandÄ±nÄ±z. Çünkü millet kazandÄ±, halk kazandÄ±, demokrasi kazandÄ±’ diyeceÄŸiz.’