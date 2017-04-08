CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlundan anayasa Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisi tarafÄ±ndan AtatÃ¼rk HÃ¼rriyet ve Demokrasi MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen mitingde konuÅŸma yaptÄ±

CHP lideri, "Bu anayasa hepimizin anayasasÄ± olacak, A partisinin de B partisinin de C partisinin de hatta hiçbir partiye üye olmayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da yani 80 milyonun anayasasÄ± olacak. DolayÄ±sÄ±yla sandÄ±ÄŸa giderken bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸüneceÄŸiz, vatanÄ±mÄ±zÄ± düÅŸüneceÄŸiz, çocuklarÄ±mÄ±zÄ± düÅŸüneceÄŸiz, geleceÄŸimizi düÅŸüneceÄŸiz, demokrasimizi düÅŸüneceÄŸiz ve ona göre oy vereceÄŸiz. Benim anlattÄ±ÄŸÄ±m gerçekler hepimizin bilmesi gereken gerçeklerdir ve bu çerçevede bizim düÅŸünerek sandÄ±ÄŸa gitmemiz gerekiyor." dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, miting meydanlarÄ±nda referandum için konuÅŸan, çaba harcayan diÄŸer siyasi partilerin liderlerini de dinlediÄŸine iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ama ben onlar gibi yapmayacaÄŸÄ±m, ben sadece ve sadece size bu anayasa deÄŸiÅŸikliklikleri neyi getiriyor, neyi götürüyor onu anlatacaÄŸÄ±m. Birinci noktamÄ±z ÅŸu, siz SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n taraflÄ± mÄ± olmasÄ±nÄ± istersiniz, tarafsÄ±z mÄ± olmasÄ±nÄ± istersiniz? Bugüne kadar, Cumhuriyetin kuruluÅŸundan bugüne kadar cumhurbaÅŸkanlarÄ± hep tarafsÄ±z olmuÅŸtur. Neden tarafsÄ±z olur? Çünkü cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ± 80 milyonu temsil eder, bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± temsil eder, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ± hepimizin ortak deÄŸeridir, eÄŸer cumhurbaÅŸkanÄ± tarafsÄ±z olmazsa ortak deÄŸer olma niteliÄŸini kaybeder. O nedenle 16 Nisan'da sandÄ±ÄŸa gidecek bütün vatandaÅŸlarÄ±ma sesleniyorum, ister Adalet ve KalkÄ±nma Partili olsun, ister Cumhuriyet Halk Partili olsun, Ä°sten Milliyetçi Hareket Partili olsun, ister Saadet Partili olsun, ister HDP'li olsun, ister Vatan Partisinden olsun, 80 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±n tamamÄ±na sesleniyorum, 'bu ülkeye tarafsÄ±z bir cumhurbaÅŸkanÄ± gerekiyor' diyorsan sandÄ±ÄŸa gideceksin, onurla, gururla 'hayÄ±r' oyunu kullanacaksÄ±n, bu kadar kolay."

"TarafsÄ±z olsun 80 milyonu temsil etsin"

Bunun seçimlerle ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bunun partilerle de ilgisi yok. OlayÄ± sanki bir parti rekabeti halinde anlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar, oysa burada partilerin bir iÅŸi yok. CumhurbaÅŸkanÄ± tarafsÄ±z olsun, Saadet Partili için de tarafsÄ±z olsun, CHP'li için de tarafsÄ±z olsun, MHP'li için de tarafsÄ±z olsun, Büyük Birlik Partili için de tarafsÄ±z olsun. TarafsÄ±z olsun ki benim bayraÄŸÄ±mÄ± temsil etsin, beni de temsil etsin, 80 milyonu temsil etsin." diye konuÅŸtu.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bugüne kadar tarihte cumhurbaÅŸkanlarÄ± hep tarafsÄ±z oldu, dolayÄ±sÄ±yla biz tarihimize saygÄ±lÄ±yÄ±z, birliÄŸimize saygÄ±lÄ±yÄ±z, demokrasimize saygÄ±lÄ±yÄ±z, farklÄ± görüÅŸlerden de olsak bir arada huzur içinde yaÅŸamak istiyoruz." ifadesini kullandÄ±.

"ArkadaÅŸ, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu size ne yaptÄ± ben merak ediyorum?"

Trabzon'a Ä°stanbul'dan geldiÄŸini anlatan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Yer gök 'evet' levhalarÄ±yla dolu her tarafta. Bizimle mücadele etmek istiyorlar, bizimle derken partiyle deÄŸil doÄŸrudan benimle mücadele etmek istiyorlar. Miting yapÄ±yorlar bakÄ±yorum sabah KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, öÄŸle KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, akÅŸam KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ikindi KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu... ArkadaÅŸ, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu size ne yaptÄ± ben merak ediyorum? Ne yaptÄ± size KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu? Söylüyorum onlar da duysunlar, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu haram yemedi, kul hakkÄ± yemedi, düzgün davrandÄ± ve millete doÄŸrularÄ± anlatÄ±yor, eÄŸer siz benimle hesaplaÅŸmak istiyorsanÄ±z çÄ±karsÄ±nÄ±z karÅŸÄ±ma hesaplaÅŸÄ±rsÄ±nÄ±z, ben ondan da çekinmiyorum." dedi.