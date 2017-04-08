Ana Sayfa | SÄ°YASET 08/04/2017 21:11

Deniz Baykal 16 Nisan'Ä±n Ã¶nemini bÃ¶yle anlattÄ±

deniz baykal

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisince Ä°stasyon Caddesi'nde dÃ¼zenlenen mitingde, 16 Nisan'Ä±n TÃ¼rkiye'nin kaderi iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu anlattÄ±

Türkiye'nin bütün kazanÄ±mlarÄ±nÄ± Meclisten elde ettiÄŸini belirten Baykal, Meclisin kapanmasÄ±na hiçbir zaman izin vermeyeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin birçok derdi varken, gençler iÅŸsizken anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin gündeme gelmesini eleÅŸtiren Baykal, ''Bu anayasa iÅŸi nereden çÄ±ktÄ± Allah aÅŸkÄ±na? VatandaÅŸÄ±n bir anayasa sorunu mu var? Mazot almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gitmiÅŸ, bütün tarÄ±msal ürünlerin fiyatlarÄ± yükselmiÅŸ... Borç içinde yaÅŸÄ±yoruz, gençler iÅŸ bulamÄ±yor, oÄŸlanlarÄ±mÄ±z, kÄ±zlarÄ±mÄ±z, çocuklarÄ±mÄ±z diplomalarÄ±nÄ± alÄ±yor, ellerinde diploma, iÅŸ yok. ÇocuklarÄ±mÄ±z evlenecek iÅŸ yok. 'Bu mühim deÄŸil biz anayasa istiyoruz' mu diyorlar, nereden çÄ±ktÄ± bu? Türkiye'nin derdi miydi anayasa?'' diye konuÅŸtu.

"Åžimdi derdimiz particilik deÄŸil"

Mitinglerde "siyaset, particilik" yapmadÄ±klarÄ±nÄ±, tek dertlerinin memleket, millet, vatan ve Türkiye olduÄŸunu vurgulayan Deniz Baykal, ''Åžimdi iÅŸimiz baÅŸka, ÅŸimdi derdimiz parti deÄŸil, particilik deÄŸil. Åžimdi derdimiz memleket, ÅŸimdi derdimiz millet, ÅŸimdi derdimiz vatan, ÅŸimdi derdimiz Türkiye.'' dedi.

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