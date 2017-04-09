Ã‡avuÅŸoÄŸlu ABD ile Rusya arasÄ±nda bir tercih yapamayÄ±z dedi

Antalya'da konuÅŸan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD'nin Suriye'yi vurmasÄ± Ã¼zerine 'sÄ±cak iletiÅŸim hattÄ±'nÄ± durduran Rusya arasÄ±ndaki gerilimi aÃ§Ä±kladÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Antalya'da yerel gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. ÇavuÅŸoÄŸlu, ABD ve Rusya arasÄ±nda yaÅŸanan gerilimin ardÄ±ndan Türkiye'nin tavrÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. ÇavuÅŸoÄŸlu ÅŸöyle konuÅŸtu: "Son zamanlarda özellikle bazÄ± ülkeler ABD dahil 'Rejimin geleceÄŸine Suriye halkÄ± karar versin.' demeye baÅŸladÄ±. Bu, Esad'Ä± daha da cesaretlendirdi. Yani bu kadar insanÄ± öldüren, insanlÄ±k suçu, savaÅŸ suçu iÅŸleyen bir rejimi meÅŸrulaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±rsanÄ±z o zaman o rejim öldürmeye devam eder. Hele hele bir taraftan DEAÅž, bir taraftan rejim alternatifi yok gibi düÅŸünürseniz, rejim de derki 'Beni tercih edecek herkes.' Ama öyle deÄŸil, iki ÅŸeytandan birini tercih etmek zorunda deÄŸil Suriyeliler. Pekala, DEAÅž'Ä± hep birlikte yok edebilirsiniz, pekala bu rejim gidebilir."

"KABUL EDÄ°LEBÄ°LÄ°R DEÄžÄ°L, BU BÄ°R ACZÄ°YETTÄ°R"

Bakan, ÇavuÅŸoÄŸlu, "Rusya ile ABD ÅŸu anda Suriye'de YPG'yi birbirine kaptÄ±rmamak için rekabet ediyor. Böyle rekabetlerin Suriye'ye de bölgeye de bir faydasÄ± yok. AçÄ±k açÄ±k düÅŸüncelerimizi söylüyoruz, böyle bir rekabet var. Soruyoruz niye destekliyorsunuz diye. 'Ben bÄ±rakÄ±rsam diÄŸerine gider.' DiÄŸeri de aynÄ± ÅŸeyi söylüyor. Terör örgütü üzerinden iki süper gücün rekabet etmesi gerçekten kabul edilebilir bir ÅŸey deÄŸil. Bu, bir acziyettir."