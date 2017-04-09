Rusya ve Ä°ran'dan ABD'ye sert Ã§Ä±kÄ±ÅŸ Her tÃ¼rlÃ¼ saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸiz

Suriye'nin Esad rejiminin Ä°dlib kentine dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD'nin Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± iÃ§in Rusya ve Ä°ran'dan tepkiler bÃ¼yÃ¼yor

ABD'nin Suriye'yi vurmasÄ± Rusya, Ä°ran ve müttefik gruplarÄ± tepki topladÄ±. YapÄ±lan ortak açÄ±klamada, ABD'nin Esad rejimine karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n 'kÄ±rmÄ±zÄ± çizgileri' geçtiÄŸi belirtilerek, "Bundan sonra her türlü saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸiz" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Öte yandan Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani arasÄ±nda geçen telefon görüÅŸmesinde, ABD'nin Suriye'ye yönelik saldÄ±rgan hareketlerinin hoÅŸgörülebilir olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.