Ana Sayfa | SÄ°YASET 09/04/2017 21:10

Sinan OÄŸan'Ä±n esnaf ziyaretinde silahlÄ± ÅŸahÄ±s ihbarÄ±

Sinan OÄŸan

Bafra'ya referandum konuÅŸmasÄ± yapmak iÃ§in giden Sinan OÄŸan'a esnafÄ± ziyaret ederken silahlÄ± birinin suikast planÄ± yaparken fark edildi

MHP'den ihraç Sinan OÄŸan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Bafra'ya gitti. OÄŸan, saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda Belediye Caddesi üzerindeki esnafÄ± ziyaret etmeye baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada OÄŸan'Ä±n korumalarÄ±, kalabalÄ±k arasÄ±nda bir kiÅŸinin belinde tabanca olduÄŸunu fark etti. KorumalarÄ±n kendisini gördüÄŸünü anlayan kimliÄŸi belirlenemeyen kiÅŸi, koÅŸarak kaçtÄ±. Korumalar ÅŸüpheliyi kovaladÄ± ancak yakalayamadÄ±. Ä°hbar üzerine harekete geçen polisler, ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için ilçede geniÅŸ çaplÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

 

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