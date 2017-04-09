Sinan OÄŸan'Ä±n esnaf ziyaretinde silahlÄ± ÅŸahÄ±s ihbarÄ±

Bafra'ya referandum konuÅŸmasÄ± yapmak iÃ§in giden Sinan OÄŸan'a esnafÄ± ziyaret ederken silahlÄ± birinin suikast planÄ± yaparken fark edildi

MHP'den ihraç Sinan OÄŸan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Bafra'ya gitti. OÄŸan, saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda Belediye Caddesi üzerindeki esnafÄ± ziyaret etmeye baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada OÄŸan'Ä±n korumalarÄ±, kalabalÄ±k arasÄ±nda bir kiÅŸinin belinde tabanca olduÄŸunu fark etti. KorumalarÄ±n kendisini gördüÄŸünü anlayan kimliÄŸi belirlenemeyen kiÅŸi, koÅŸarak kaçtÄ±. Korumalar ÅŸüpheliyi kovaladÄ± ancak yakalayamadÄ±. Ä°hbar üzerine harekete geçen polisler, ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için ilçede geniÅŸ çaplÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.