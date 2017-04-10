HDP'li vekil Dengir Mir FÄ±rat Bundan sonra bu iÅŸaret bizim dedi

Referandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam eden ve Mersin'deki 'hayÄ±r' mitinginde konuÅŸma yapan HDP'li vekil rabia iÅŸareti yaparak dikkatleri Ã§ekti

Referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda HDP, Mersin'de miting düzenledi. Mersin Milletvekili Dengir Mir FÄ±rat mitingde partililere bir konuÅŸma yaptÄ±. Sahnede "Rabia" iÅŸareti yapan Dengir Mir FÄ±rat, "CumhurbaÅŸkanÄ± kalkÄ±p ÅŸöyle bir iÅŸaret yapÄ±yor ya. Bundan sonra bu iÅŸaret bizim iÅŸaretimiz. Dört temel vazgeçilmezimiz var. Birincisi demokrasi, ikincisi özgürlükler, üçüncüsü adalet ve dördüncüsü eÅŸitlik. Bunu unutmayÄ±n." diye konuÅŸtu. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "Rabia" iÅŸareti, 'Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan' anlamÄ±na geliyor.