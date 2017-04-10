ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson Suriye konusunda Rusya'yÄ± suÃ§ladÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Suriye'nin Ä°dlib kentinde yaÅŸanan kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± iÃ§in Rusya'yÄ± suÃ§lu buldu

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Rusya'yÄ± Suriye'ye atÄ±lan kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± engellememekle suçladÄ±. CBS kanalÄ±nda konuÅŸan Tillerson, Rusya'nÄ±n Suriye'deki kimyasal silah stoklarÄ±nÄ±n imha edilmesini garantiye aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bunu gerçekleÅŸtirmekte baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu dile getirdi. Rusya'nÄ±n uluslararasÄ± topluma olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± konusunda baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu ifade eden Tillerson, "Rusya, Suriye'nin kimyasal silah stoklarÄ±nÄ± imha etmeyi garanti etmiÅŸti. Bu baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k çok sayÄ±da masum insanÄ±n ve çocuklarÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden oldu" dedi.