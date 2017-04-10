CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu cumhurbaÅŸkanÄ± asla tarafsÄ±z olmayacak dedi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°zmit'te muhtar ve azalarla buluÅŸtu, gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Türk Polis TeÅŸkilatÄ±nÄ±n 172. kuruluÅŸ yÄ±l dönümünü kutladÄ±.

"Yeni yapÄ±lan düzenlemeyle cumhurbaÅŸkanÄ± tarafsÄ±z olmayacak"

VatandaÅŸÄ±n can ve mal güvenliÄŸini temel haklarla anayasanÄ±n saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Türkiye'nin anayasalarÄ±nÄ±n 1921'le baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 1921 AnayasasÄ±nÄ±n birinci maddesinin "Hakimiyet, bila kaydü ÅŸart milletindir" olduÄŸunu anÄ±msattÄ±.

Meclis kurulmadan bu maddenin anayasaya konulduÄŸunu dile getiren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Yani hakimiyet sarayÄ±n deÄŸil, milletindir denmiÅŸtir. Sonra 1924 AnayasasÄ±nda da aynÄ± kural vardÄ±r birinci maddede. Bugünkü anayasamÄ±zda da aynÄ± ifade vardÄ±r. 'Egemenlik kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletindir.' der. Bu yapÄ± içinde en tepedeki kiÅŸi cumhurbaÅŸkanÄ±dÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ± tarafsÄ±z olmalÄ±dÄ±r. BaÅŸtan beri cumhurbaÅŸkanÄ± tarafsÄ±zdÄ±r. Yeni yapÄ±lan düzenlemede cumhurbaÅŸkanÄ± aynÄ± zamanda bir partinin de genel baÅŸkanÄ± olacak. Yani tarafsÄ±z olmayacak.

Neden cumhurbaÅŸkanÄ± tarafsÄ±z olmak zorundadÄ±r? CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±, bizim ortak paydamÄ±zdÄ±r, her partilinin, her kiÅŸinin. Ä°ster çocuk ister yaÅŸlÄ±, ister kadÄ±n ister genç, ister erkek ister sade vatandaÅŸ olsun, hepimizi temsil ediyor. O nedenle CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ± ortak paydamÄ±zdÄ±r. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nÄ± bir partinin makamÄ±na dönüÅŸtürürseniz, ortak payda olmaktan çÄ±kar. Kimi temsil eder? Kendisine oy veren partilileri temsil eder. O zaman cumhurun baÅŸkanÄ± olmaz. Oy kullanÄ±rken sandÄ±ÄŸa giderken 'evet' veya 'hayÄ±r' oyu kullanÄ±rken bunu düÅŸünmek zorundasÄ±nÄ±z."

"Adalet çok önemli bir kavramdÄ±r"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, adaletin öneminden bahsederek, "Hakim tayin ettiÄŸiniz andan itibaren adaleti çökertirsiniz. Adalet çok önemli bir kavramdÄ±r. Hak, hukuk ve adalet çok önemlidir. Hangi inançtan olursanÄ±z olun bütün inançlarÄ±n temelinde adalet vardÄ±r. Bütün inançlarÄ±n temelinde hak ve hukuk vardÄ±r. Siz adaleti, hakkÄ± ve hukuku bir siyasi partinin genel baÅŸkanÄ±na teslim ederseniz, ülkenin geleceÄŸini karanlÄ±ÄŸa yönlendirirsiniz. Bu kadar açÄ±k. Tercih milletin." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Evet'in vebalinin aÄŸÄ±r olduÄŸunu söyleyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Türkiye nereye gittiÄŸi belli olmayan bir yolculuÄŸa çÄ±kmÄ±ÅŸ olacak. Bir kaosun içine Türkiye sürüklenmiÅŸ olacak. Bir kiÅŸinin yaptÄ±ÄŸÄ± hata 80 milyona mal olacak. Demokrasi askÄ±ya alÄ±nacak. Bu ülkeye turist gelmeyecek. Çünkü hukukun üstünlüÄŸü deÄŸil, üstünlerin hukuku olacak." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸöyle devam etti:

"Gelin hep birlikte huzur içinde bir bayram havasÄ±nda sandÄ±ÄŸa gidelim. HayÄ±rlÄ± bir iÅŸ yapalÄ±m. 'HayÄ±r' oyumuzu kullanalÄ±m. Bütün dünyaya ÅŸu mesajÄ± verelim; 'Bütün baskÄ±lara raÄŸmen Türkiye Cumhuriyetinin vatandaÅŸlarÄ±, demokrasiye sahip çÄ±ktÄ±lar. Demokrasiyi yücelttiler.' Emin olun dünyada en büyük itibarÄ± kazandÄ±ran referandum olacak."