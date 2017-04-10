16 Nisan'da sandÄ±ÄŸa gitmek vatandaÅŸlÄ±k borcudur

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yasemin Ã–ney Cankurtaran, 16 Nisan'da yapÄ±lacak referandum oylamasÄ±na katÄ±lmalarÄ± iÃ§in vatandaÅŸa Ã§aÄŸrÄ±da bulundu

Cankurtaran, partisinin Sancaktepe Ä°lçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda partililerle buluÅŸarak, "Hiç TanÄ±madÄ±ÄŸÄ±n Birine HayÄ±r'Ä± Anlat" projesine iliÅŸkin bilgi verdi.

Cankurtaran, proje kapsamÄ±nda, cep telefonundaki bir mesajlaÅŸma programÄ± üzerinden ulaÅŸtÄ±klarÄ± hiç tanÄ±madÄ±klarÄ± kiÅŸilere halk oylamasÄ±nda neden "hayÄ±r" demeleri gerektiÄŸini anlattÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Bu hafta sonu itibarÄ±yla 10 binin üzerinde gence ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Cankurtaran, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Sizleri de bu projeye davet ediyoruz. EtrafÄ±mÄ±zdaki özellikle yeni oy kullanacak arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za ulaÅŸmak üzere. Bu sene Yüksek Seçim Kurulunun açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± rakamlara göre yüzde 2,6 oranÄ±nda seçmen sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ var. Bunun büyük bir kÄ±smÄ±nÄ±n 18 yaÅŸ itibarÄ±yla yeni oy kullanacaklar olmasÄ± verisiyle de böyle bir çalÄ±ÅŸmayÄ± baÅŸlattÄ±k. Sessiz sedasÄ±z baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu projemiz, dijital ortamda ÅŸu anda çÄ±ÄŸ gibi büyümekte, hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun. Son 6-7 günde hedefimiz; 2 milyon gencimize ulaÅŸmak. Bu arada elbetteki bizim yaÅŸÄ±mÄ±zdaki, orta yaÅŸlÄ±lara da ulaÅŸacaÄŸÄ±z ama asÄ±l hedefimiz burada gençlerimiz."

Daha önce de anketlerle ilgili yorumlarda ve uyarÄ±larda bulunduklarÄ±nÄ± dile getiren Cankurtaran, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Bunu da yine dijital ortamlarda anlatÄ±yoruz. 'Evet oranlarÄ± yüzde 99 olsa dahi anket sonuçlarÄ±na inanmayÄ±n, mutlaka oyunuzu kullanmaya gidin.' demiÅŸtik. Ä°lk baÅŸlarda tahmin ettiÄŸimiz gibi 'hayÄ±r' oranlarÄ± sanki biraz daha önde çÄ±karÄ±lÄ±yormuÅŸ gibi yapÄ±p sonra, 'bakÄ±n,evetler öne geçti, bizim anket sonuçlarÄ±mÄ±z doÄŸru' diye ikna edip insanlarÄ±n direncini ve oy kullanma isteÄŸini yok edip sandÄ±ÄŸa gitmelerini engellemek üzere ÅŸu anda anketlerin evet'i önde çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Nafile. HayÄ±r çÄ±kacak. Anketlerde özellikle evet göstererek oy kullanma oranÄ±nÄ± düÅŸürmeye çalÄ±ÅŸanlar da kesinlikle yanÄ±lacaklardÄ±r. SandÄ±ÄŸa gitmeyen olursa bilin ki bunun vebalinin altÄ±ndan kalkamaz arkadaÅŸlar. SandÄ±ÄŸa gitmek bir vatandaÅŸlÄ±k borcudur."