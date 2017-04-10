Deniz Baykal, HayÄ±r Ã§Ä±karsa Meclisi ilk kez aÃ§mÄ±ÅŸ gibi sevineceÄŸiz

CHP eski Genel BaÅŸkanÄ± ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal Mardin'de konuÅŸma yaptÄ±

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "HayÄ±r çÄ±karsa Meclisi ilk kez açmÄ±ÅŸ gibi sevineceÄŸiz. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilk kez o gün ilan etmiÅŸ gibi sevineceÄŸiz. Anadolu'yu istiladan o gün kurtarmÄ±ÅŸ gibi sevineceÄŸiz" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ± çerçevesinde Mardin'de düzenlenen programa katÄ±lmak üzere kente geldi. Baykal'Ä± havalimanÄ±nda görevden alÄ±nan eski BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Türk ve partililer karÅŸÄ±ladÄ±. Bir otelde düzenlenen toplantÄ±da konuÅŸan Baykal, "Anadolu'yu iÅŸgalden, istiladan kurtardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gün ne kadar sevindiysek ben ‘hayÄ±r' çÄ±karsa o kadar sevineceÄŸim demiÅŸtim. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± diyor ki, ‘Deniz Baykal, takÄ±mlarÄ± biraz eskimiÅŸ. Ondan böyle konuÅŸmaya baÅŸladÄ±.' Åžimdi bugün basÄ±ndan gördüm ki, dün SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± demiÅŸ ki, ‘Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü açtÄ±k. Biz o köprüden bu geçebilir, ÅŸu geçemez diyor muyuz? Bu nedene biz tarafsÄ±zÄ±z. En büyük tarafsÄ±z biziz, çünkü köprüden kimin geçeceÄŸine kimin geçmeyeceÄŸine karÄ±ÅŸmÄ±yoruz.' Bu lafÄ± duyunca aklÄ±mdan ÅŸöyle geçti. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± da bugün bence balans ayarÄ±nÄ± kontrol etsin. Tehlikeli yollardan geçiyoruz, bir tarafÄ±mÄ±z uçurum, engebeli, yol iniÅŸli çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± bir yol. Yani balans ayarÄ± önemlidir. Bir kontrol ettirsin. Çünkü yol çekiyor arabayÄ±, güç tutuyor. BÄ±raksa gidecek. Aman ha. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±na ben de bu takÄ±lmayÄ± bana söylediÄŸi sözlerin gereÄŸi olarak söylüyorum" dedi.

"SEÇÄ°LEN ADAM Ä°STEDÄ°ÄžÄ°NÄ° YAPACAK"

16 Nisan'da yapÄ±lacak referanduma deÄŸinen Baykal, "Millet bir kere seçecek, sonra 5 yÄ±l unutacak. SeçtiÄŸi adam istediÄŸini yapacak. Ne yapacak? 700 katrilyonluk bütçeyi istediÄŸi gibi harcayacak. Nereye harcayacaÄŸÄ±na kendi karar verecek. Ä°sterse memurlarÄ± kadrodan çÄ±karÄ±p sözleÅŸmeli yapabilecek. Bu anayasa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± zaman bu yetkiyi vereceksin. Ä°sterse nüfusa alacak, isterse bunlara ev, konut, gösteriÅŸli binalar yapacak. Meclis, göstermelik, müsamere meclisine dönüÅŸüyor. Meclisteki en büyük partinin genel baÅŸkanÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± olursa, cumhurbaÅŸkanÄ± o meclisi oluÅŸturacak milletvekillerinin yarÄ±sÄ±nÄ± belirliyorsa, o meclisin hiçbir anlamÄ±, deÄŸeri kalmÄ±yor. Bu anayasanÄ±n dengeyi bozan ana unsurlarÄ±ndan biri budur" diye konuÅŸtu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n gürültülü ve patÄ±rtÄ±lÄ± bir kampanya yürüttüklerini savunan Baykal, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bak biz buraya kendi cebimizden geliyoruz. Hiç kimsenin bir desteÄŸi olmadan, ÅŸahsi olarak arkadaÅŸlarÄ±n imece usulü, herkes kendi masrafÄ±nÄ± yapÄ±yor. Anadolu'yu öyle gezip dolaÅŸÄ±yoruz. Milletin parasÄ±yla miting yapÄ±yorlar, bütün devlet teÅŸkilatÄ± ortada her yerde panolar, afiÅŸler. Devletin bütün imkanlarÄ± seferber. Sabah biri konuÅŸuyor, öÄŸlen biri konuÅŸuyor, 24 kanalda canlÄ± yayÄ±n."

BAYKAL'DAN TARTIÅžILACAK Ä°FADELER

Referandumda "evet" çÄ±karsa devlet düzeninin deÄŸiÅŸeceÄŸini iddia eden Baykal, "HayÄ±r çÄ±karsa Meclisi ilk kez açmÄ±ÅŸ gibi sevineceÄŸiz. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilk kez o gün ilan etmiÅŸ gibi sevineceÄŸiz. Anadolu'yu istiladan o gün kurtarmÄ±ÅŸ gibi sevineceÄŸiz. Devletimize kavuÅŸmuÅŸ gibi, cumhuriyetimize kavuÅŸmuÅŸ gibi, milletimizin egemenliÄŸini korumuÅŸ gibi sevineceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±.