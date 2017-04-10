HDP'li Ã‡aÄŸlar Demirel'e hapis cezasÄ±

HDP Grup BaÅŸkanvekili ve DiyarbakÄ±r Milletvekili Ã‡aÄŸlar Demirel 6 ay hapis cezasÄ±na Ã§aptÄ±rÄ±ldÄ±. Bu ceza 3 bin 600 TL para cezasÄ±na Ã§evrildi

HDP Grup BaÅŸkanvekili ve DiyarbakÄ±r Milletvekili ÇaÄŸlar Demirel, Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmadan dolayÄ± hakkÄ±nda açÄ±lan dava kapsamÄ±nda hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Demirel, Mardin 2. Asliye Mahkemesinde “SEGBÄ°S üzerinden savunma yaptÄ±. HDP'li vekile, “Türk devletini, milletini, cumhuriyetini ve kurumlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lamak” suçundan 6 ay hapis cezasÄ± verildi. Mahkeme heyeti, bu cezayÄ± 3 bin 600 TL para cezasÄ±na çevirdi. Demirel’in “HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa sevk etmek” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ise beraatÄ±na karar verildi.