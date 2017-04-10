Ana Sayfa | SÄ°YASET 10/04/2017 22:47

HDP'li Ã‡aÄŸlar Demirel'e hapis cezasÄ±

Ã‡aÄŸlar Demirel

HDP Grup BaÅŸkanvekili ve DiyarbakÄ±r Milletvekili Ã‡aÄŸlar Demirel 6 ay hapis cezasÄ±na Ã§aptÄ±rÄ±ldÄ±. Bu ceza 3 bin 600 TL para cezasÄ±na Ã§evrildi

HDP Grup BaÅŸkanvekili ve DiyarbakÄ±r Milletvekili ÇaÄŸlar Demirel, Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmadan dolayÄ± hakkÄ±nda açÄ±lan dava kapsamÄ±nda hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Demirel, Mardin 2. Asliye Mahkemesinde “SEGBÄ°S üzerinden savunma yaptÄ±. HDP'li vekile, “Türk devletini, milletini, cumhuriyetini ve kurumlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lamak” suçundan 6 ay hapis cezasÄ± verildi. Mahkeme heyeti, bu cezayÄ± 3 bin 600 TL para cezasÄ±na çevirdi. Demirel’in “HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa sevk etmek” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ise beraatÄ±na karar verildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Muharrem Ä°nce

Muharrem Ä°nce'den CumhurbaÅŸkanÄ±na miting gÃ¶ndermesi

CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ä°nce, referanduma 6 gÃ¼n kala Ã§arpÄ±cÄ± bir aÃ§Ä±klamada bulundu

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif telefonda konuÅŸtu

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu ABD'li mevkidaÅŸÄ± ile DEAÅž'la mÃ¼cadeleyi konuÅŸtu

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼