Meral AkÅŸener konuÅŸtu yeni parti mi kuruyor

Meral AkÅŸener,ÅŸimdi bir parti kurmasÄ± halinde yÃ¼zde 12 oranÄ±nda oy toplayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

7 Haziran seçimlerinden sonra kendisine dolaylÄ± yoldan güçlü bir BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± teklifinin geldiÄŸini söyleyen Meral AkÅŸener, MHP Genel BaÅŸkanÄ± olmasÄ± durumunda yüzde 25, kendi partisini kurmasÄ± durumunda ise yüzde 12.5 oy alacaÄŸÄ±nÄ± gösteren anketleri açÄ±kladÄ±.

KRT’de ÇaÄŸlar Cilara’nÄ±n “Haber Merkezi” programÄ±na konuk olan AkÅŸener, 7 Haziran seçimleri sonrasÄ± bakanlÄ±k daveti öncesinde dolaylÄ± yoldan güçlü bir BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± olmasÄ± yönünde teklif geldiÄŸini söyledi.MHP'de kongre zamanlarÄ±nda bir anket firmasÄ±nda yüzde 27, bir baÅŸka anket firmasÄ±nda yüzde 32, bir baÅŸkasÄ±nda da yüzde 24 çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat 2016 Nisan ayÄ±nda yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m ankette, yüzde 49,5 oy almÄ±ÅŸ AKP'nin yüzde 8'i bize geldi. Ondan sonra iktidar bütün gücüyle bu kurultayÄ± engellemek için büyük çaba sarf etti.‘HayÄ±r' dediÄŸiniz zaman ‘hayÄ±r'Ä± sonra ‘evet' ile deÄŸiÅŸtirme ÅŸansÄ±nÄ±z var. Fakat ‘evet’ çÄ±karsa bir daha geri getirebilme ÅŸansÄ±mÄ±z yok.

“EVET’ YÜZDE 61.5’UN ÜZERÄ°NDE ÇIKARSA SÄ°YASETÄ° BIRAKACAÄžIM”

Yeni parti mevzusunda Bahçeli’nin artÄ±k MHP'nin baÅŸÄ±ndan gitmeyeceÄŸine dair bir kanÄ± oluÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ama ÅŸöyle bir meydan okumayla bakÄ±yorum ben duruma; yüzde 12.5 MHP'nin oyu, yüzde 49 AKP'nin oyu. Bu referandumdan yüzde 61.5 AKP ve MHP oyu var. Bu referandumdan ‘evet' çÄ±kmazsa Bahçeli'nin ne yapacaÄŸÄ±nÄ± çok merak ediyorum. Bunu ilk defa burada söylüyorum; yüzde 61.5 çÄ±karsa ben gereÄŸini yapacaÄŸÄ±m, siyaseti bÄ±rakacaÄŸÄ±m.

“AHÄ°RETÄ°NÄ°ZÄ° TEHLÄ°KEYE ATMAYIN’ SÖZÜ ÅžÄ°RKTÄ°R”

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n söylediÄŸi “ahiretinizi tehlikeye atmayÄ±n” sözü ÅŸirktir. Bu öldüÄŸümüz zaman Cenab-Ä± Hakk’Ä±n vereceÄŸi karardÄ±r.