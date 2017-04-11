Ana Sayfa | SÄ°YASET 11/04/2017 12:23

Meral AkÅŸener referandumda o oy Ã§Ä±karsa siyaseti bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

meral akÅŸener

MHP'den ihraÃ§ edilen Meral AkÅŸener, referandumda Ã¼zde 61,5 evet Ã§Ä±karsa siyaseti bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

MHP'den ihraç edilen Meral AkÅŸener referandum a iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. AkÅŸener "Yüzde 61,5 çÄ±karsa siyaseti bÄ±rakacaÄŸÄ±m" dedi. Ä°ÅŸte o açÄ±klama:"Yeni parti mevzusunda (MHP lideri Devlet) Bahçeli'nin artÄ±k MHP'nin baÅŸÄ±ndan gitmeyeceÄŸine dair bir kanÄ± oluÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ama ÅŸöyle bir meydan okumayla bakÄ±yorum ben duruma; yüzde 12.5 MHP'nin oyu, yüzde 49 AKP'nin oyu. Bu referandum dan yüzde 61.5 AK Parti ve MHP oyu var. Bu referandum dan 'Evet' çÄ±kmazsa Bahçeli'nin ne yapacaÄŸÄ±nÄ± çok merak ediyorum. Bunu ilk defa burada söylüyorum; yüzde 61.5 çÄ±karsa ben gereÄŸini yapacaÄŸÄ±m, siyaseti bÄ±rakacaÄŸÄ±m." (Kaynak: Sözcü)

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