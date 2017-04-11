CHP'li BÃ¶ke 16 Nisan'Ä±n Ã¶nemini aÃ§Ä±kladÄ±

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Selin Sayek BÃ¶ke, Ordu'daki mitingde halka hitap etti

CHP'li Selin Sayek Böke, "BakÄ±n, derdimiz iktidar deÄŸil. Biz bir iktidar deÄŸiÅŸimi yapmayacaÄŸÄ±z bu sandÄ±kta. Biz bu sandÄ±kta 2.5 yÄ±ldÄ±r Türkiye'ye dayatÄ±lmÄ±ÅŸ olan bu fiili durumu, bu hukuksuzluÄŸun devam edip etmemesini oylayacaÄŸÄ±z" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Ordu'nun Ulubey ilçesinde düzenlenen mitinge katÄ±larak halka hitap eden Selin Sayek Böke, "16 Nisan'daki sandÄ±k rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi sandÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Bunu önce tespit etmemiz gerekiyor. Neden rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi? Bunu önce karÅŸÄ±mÄ±za getirmiÅŸ olanlar Ä±srarla ÅŸunu söylüyorlar. ‘Bu bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi deÄŸil sistem deÄŸiÅŸikliÄŸidir' diyorlar. Ama gerçeÄŸi yine bizden saklÄ±yorlar. Rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi ÅŸu. Rejim bir ülkede gücü elinde tutanÄ±n, bu gücü kurallarla iktidarÄ±na yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±r. Bu güç millette. Ve millet bu gücü yaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±l önce kadÄ±n erkek bu topraklarÄ±n çocuklarÄ±nÄ±n verdiÄŸi KurtuluÅŸ mücadelesinde almÄ±ÅŸ eline. Milletin elindeki bu gücü veren bu cumhuriyeti yÄ±kÄ±p yerine milletten gücü alÄ±p saraya vermeyi teklif eden bir sandÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z" diye konuÅŸtu.

"DERDÄ°MÄ°Z Ä°KTÄ°DAR DEÄžÄ°L"

KonuÅŸmasÄ±nda 2.5 yÄ±lda 80 milyonun fakirleÅŸtiÄŸini öne süren Böke, "BakÄ±n derdimiz iktidar deÄŸil. Biz bir iktidar deÄŸiÅŸimi yapmayacaÄŸÄ±z bu sandÄ±kta. Biz bu sandÄ±kta 2.5 yÄ±ldÄ±r Türkiye'ye dayatÄ±lmÄ±ÅŸ olan bu fiili durumu, bu hukuksuzluÄŸun devam edip etmemesini oylayacaÄŸÄ±z. Onun için biz 15 yÄ±lda yapÄ±lan iÅŸlerle deÄŸil son 2.5 yÄ±lda bu fiili durumla ilgili bir deÄŸerlendirme yapacaÄŸÄ±z. Mesele memleket meselesi, mesele bir iktidar meselesi deÄŸil. Mesele hukuksuzluk yapÄ±p fiili durum oluÅŸturup vatandaÅŸÄ±na karanlÄ±klar meydana getiren düzenin devam edip etmeyeceÄŸi meselesidir" ifadelerini kullandÄ±.