Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'a 1 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi

Eski HDP Van Milletvekili Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'a terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak suÃ§undan 1 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi

YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, hakkÄ±nda kesinleÅŸen hapis cezasÄ± nedeniyle parti üyeliÄŸi düÅŸürülen eski HDP Van Milletvekili Figen YüksekdaÄŸ hakkÄ±nda, Ä°stanbul'da yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ''terör örgütü propagandasÄ± yapmak'' suçundan 1 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi.

Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde yapÄ±lan duruÅŸmada, dosya karara baÄŸlandÄ±.

Mahkeme heyeti, sanÄ±k YüksekdaÄŸ'Ä±n ''terör örgütü propagandasÄ± yapmak'' suçundan 1 yÄ±l hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na hükmetti. Heyet, sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lama sÄ±rasÄ±nda olumlu bir davranÄ±ÅŸ tespit edilemediÄŸinden cezasÄ±ndan bir indirim uygulanmamasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.