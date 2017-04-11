CHP liderinden CumhurbaÅŸkanÄ±na tepki

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n kendisine yÃ¶nelik sarf ettiÄŸi sÃ¶zlere iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n "HavalimanÄ±nda darbecilerle iletiÅŸim kurduÄŸunu bilseydim YenikapÄ±'ya davet etmezdim" ÅŸeklindeki ifadelerine tepki gösterdi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± bunu kanÄ±tlarsa kendisine çok teÅŸekkür edeceÄŸim ama kanÄ±tlamazsa müfteri ilan edeceÄŸim. YenikapÄ±'ya da o arzu ettiÄŸi için deÄŸil darbeye karÅŸÄ± olduÄŸum için gittim" dedi.

"KANITLAMAZSA MÜFTERÄ° Ä°LAN EDECEÄžÄ°M"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Kral FM ve TRT FM radyolarÄ±nÄ±n ortak yayÄ±nÄ±nda kendisini hedef alan sözlerine yanÄ±t verdi. Bursa'da merkez ilçe muhtarlarÄ±, azalarÄ± ve STK temsilcileri ile yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, "'SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nu ve SayÄ±n Bahçeli'yi davet edin beraber buluÅŸalÄ±m' diyorum. HavalimanÄ±nda darbecilerle iletiÅŸim kurduÄŸunu bilseydim davet etmezdim" ÅŸeklindeki ifadelerine ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± bunu kanÄ±tlarsa kendisine çok teÅŸekkür edeceÄŸim ama kanÄ±tlamazsa müfteri ilan edeceÄŸim. Bir cumhurbaÅŸkanÄ± bir iddiada bulunursa bunun arkasÄ±nda durmak zorundadÄ±r. Ben YenikapÄ±'ya da o arzu ettiÄŸi için deÄŸil darbeye karÅŸÄ± olduÄŸum için gittim. Milli irade için ben oraya gittim. Bir daha Türkiye darbelerle karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±n diye 12 madde halinde düÅŸüncelerimi ifade ettim. Bugün aynÄ± düÅŸüncelerimin yine arkasÄ±ndayÄ±m. Ben devleti paralel terör örgütüne teslim etmedim. O atamalarÄ±n hiçbirisini ben yapmadÄ±m. O atamalarÄ± kim yaptÄ±? Kim devleti teslim etti? Kim emniyet müdürlerine teslim etti? Kim orduyu teslim etti, bana çÄ±kÄ±p birisi bunu anlatsÄ±n."