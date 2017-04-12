Ana Sayfa | SÄ°YASET 12/04/2017 00:00

Beyaz Saray'dan Rusya iÃ§in aÄŸÄ±r sÃ¶zler

beyaz saray

Suriye'nin kimyasal saldÄ±rÄ±ya maruz kalmasÄ±nda Rusya'yÄ± suÃ§layan Beyaz Saray sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer, "Bir anlaÅŸma saÄŸlayamazsak, Rusya kesinlikle izole edilir" ÅŸeklinde konuÅŸtu

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, Suriye konusunda Rusya ile yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyerek gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Spencer, "BildiÄŸiniz gibi, somut adÄ±mlar hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ± sürece biz bunlarÄ± konuÅŸmuyoruz. EÄŸer ulusal çÄ±karlarÄ±mÄ±za uygun bir anlaÅŸma saÄŸlayamazsak, Rusya kesinlikle izole edilir" ifadelerini kullandÄ±."Adolf Hitler'in bile II. Dünya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda kimyasal silah kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyleyen Beyaz Saray BasÄ±n Sekreteri Sean Spicer'a, Nazilerin, II. Dünya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda, soykÄ±rÄ±m için gaz kullandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

 

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