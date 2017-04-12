Bakan Soylu DiyarbakÄ±r'daki patlamanÄ±n terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼n DiyarbakÄ±r'da yaÅŸanÄ±lan patlama hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yapan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, "terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±" olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n BaÄŸlar ilçesinde Emniyet MüdürlüÄŸü Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele Åžubesi'nin bulunduÄŸu, daha önce bombalÄ± saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirilen bölgede dün sabah yeniden patlama meydana gelen patlamayla ilgili Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu'dan çok önemli bir açÄ±klama geldi. Soylu, saldÄ±rÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±dan açÄ±lan tünel ile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. "Yerin altÄ±nÄ± açÄ±p bomba yerleÅŸtirmiÅŸler" diyen Soylu, bu patlamanÄ±n terör saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

"ÇOK KISA SÜRE Ä°ÇÄ°NDE BUNU KAZMIÅžLAR"

Soylu, "Bir terör saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸu açÄ±ÄŸa çÄ±ktÄ±. Çünkü bir araç da patlayÄ±nca ve orada bir çukur meydana getirince araçtan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülmüÅŸtü. Biz acaba önce içeriye girip birisi bir ÅŸey koydu mu diye düÅŸünmüÅŸtük ama dÄ±ÅŸarÄ±dan açÄ±lan bir tünel vasÄ±tasÄ±yla bunu gerçekleÅŸtirdiler. Biz emniyet binalarÄ±mÄ±zÄ±n etrafÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k ayda bir, arama tarama yaptÄ±rÄ±rÄ±z. Çok kÄ±sa süre içerisinde bunu kazmÄ±ÅŸlar, yerin altÄ±nda bir patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirmiÅŸler" dedi. DiyarbakÄ±r'Ä±n BaÄŸlar ilçesindeki Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ek birimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± alanda meydana gelen patlamada yaralanan sivil personel Cengiz Tekin ve polis memuru Burhan Mercan hastanede yapÄ±lan müdahaleye raÄŸmen ÅŸehit oldu. Böylece patlamada ÅŸehit sayÄ±sÄ± 3'e yükseldi.