BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m MHP liderine Ã¶zendi etkinliÄŸe bÃ¶yle katÄ±ldÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, klasik otomobille eÅŸi, oÄŸlu, gelini ve torunuyla Ä°stanbul'daki bir etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, klasik otomobil tutkusuyla bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye özendi, Ä°stanbul'daki bir etkinliÄŸe, makam aracÄ± yerine 1976 model Mercedes marka klasik otomobille geldi. BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, dün "ErzincanlÄ±lar BuluÅŸmasÄ±"na katÄ±lmak üzere Ä°zmir'den Ä°stanbul'da geldi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, Atatürk HavalimanÄ±'nda makam aracÄ±nÄ± kullanmak yerine oÄŸlu Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 24 FF 224 plakalÄ± 1976 model nostaljik otomobile bindi.Etkinlik alanÄ±na klasik otomobille giden YÄ±ldÄ±rÄ±m'a, kÄ±sa yolculuÄŸu sÄ±rasÄ±nda eÅŸi Semiha YÄ±ldÄ±rÄ±m, gelini ve torunu da eÅŸlik etti.